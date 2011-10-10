جرقه در انبار باروت ؛"تسخیر وال استریت" احزاب آمریکا را به جان هم انداخت

به گزارش مهر، پس از حمایت "نانسی پلوسی" از جنبش تسخیر وال استریت، تی پارتی نیز از معترضان به سیاستهای اقتصادی "باراک اوباما" و فساد موجود در نهادهای این کشور حمایت کرده و آن را واکنش طبیعی مردم به مشکلات داخلی توصیف کرده است.

اما حزب دموکرات و آن دسته از اعضای این حزب که به سیاستهای اوباما وفادار هستند به همراه لیبرالهای موجود در رسانه های آمریکا، این اقدام تی پارتی را نکوهش کرده و این گروه را متهم به نژاد پرستی و اعلام کرده اند که چون اوباما یک سیاه پوست است، تی پارتی با هر اقدامی که توسط دولت انجام شود مخالفت می کند.

در این میان "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا و فرد کهنه کار حزب دموکرات درباره جنبش تسخیر وال استریت اعتراف کرد : نکته مهم در مورد این جنبش آن است که از سوی مردم حمایت می شود.

اما حامیان جنبش تسخیر وال استریت فقط محدود به تی پارتی نمی شود، بلکه حزب جمهوریخواه نیز که به دنبال پیروزی در انتخابات کنگره و رباست جمهوری سال آینده است نیز در حال بهره برداری از وضعیت موجود در آمریکاست و اعضای این حزب نیز جنبش وال استریت را نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی و تاثیر آن بر مواردی همچون افزایش هزینه های درمانی، افزایش هزینه های زندگی و افزایش بیکاری دانسته اند.

در همین رابطه نامزدهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری نیز در این میان درصدد هستند تا از موج ایجاد شده در آمریکا استفاده کرده و با انتقاد از دولت اوباما در اندیشه کسب محبوبیت و در نتیجه رای خود باشند.

اما در این میان برخی از صاحب نظران و کارشناسان آمریکایی دولت این کشور را در حال سقوط می دانند و در نتیجه اعتراضات مردم آمریکا نیز می تواند عامل تسریع کننده این سقوط باشد.

برای مثال، وزیر سابق خزانه داری آمریکا در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت کنونی در حل بحران اقتصادی، دولت "باراک اوباما" را در آستانه سقوط دانست ."لورنس سامرز" در یادداشتی برای هفته نامه نیوزویک نوشت : دولت "باراک اوباما" به دلیل بحران اقتصادی در آستانه سقوط قرار گرفته و باید برنامه های طولانی مدت اقتصادی برای رهایی از این بحران به کار گرفته شود.

سامرز معتقد است : دولت اوباما اقدامات قابل توجهی را در زمینه اقتصادی انجام نداده است و هم اکنون میلیون ها نفر بیکار بوده و دهها میلیون نفر با حقوق کم زندگی خود را می گذرانند.

شکل گیری جنبش تسخیر وال استریت و گسترش سریع آن در شهرهای مختلف آمریکا در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری شرایط را برای اوباما سخت کرده به طوریکه نظرسنجی ها شکست اوباما در برابر رقبای جمهوریخواهش را پیش بینی می کنند به گونه ای که گویی اصلا قبل از زمان ریاست جمهوری اوباما بحران مالی وجود نداشته است. موفقیت رقبای جمهوریخواه اوباما نشان می دهد که شرایط تا چه حد برای اوباما جدی و وخیم است.

در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا البته به صورت پنهانی این امید را برای مردم ایجاد کرده است که تا پایان دوران ریاست جمهوری خود نرخ بیکاری را به هشت درصد کاهش دهد این وعده ای بود که او دو سال پیش به مردم داده بود. برای این منظور باید اقتصاد آمریکا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری 250 هزار شغل را البته در هر ماه ایجاد می کرد که این غیر ممکن است.