قرارگاه خاتم الانبیا 7500 کیلومتر شبکه ریلی و جاده ای در حال ساخت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالهی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه طرح زیربنایی لرستان با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان یکی از بازوهای پرتوان دولت در گرایش های مختلف سازندگی حضور یافته است، اظهار داشت: در طول مدت خدمتگذاری قرارگاه 4 هزار کیلومتر شبکه ریلی و جاده ای در کشور کامل شده و به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون قرارگاه سازندگی 7500 کیلومتر شبکه ریلی و جاده ای را در دست ساخت دارد.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به پروژه های در حال ساخت در استان لرستان نیز بیان داشت: عملیات اجرایی سد معشوره بلافاصله بعد از سفر رئیس جمهور به استان شروع شد و ضمن خریداری ماشین آلات مخصوص، جاده های دسترسی به آن ایجاد شده است .

وی ادامه داد: کار تجهیز کارگاه و اقدامات اولیه این پروژه در حالی در مدت زمان کمتر از هفت ماه صورت گرفت که این میزان کار به طور معمول در یک پروسه زمانی دو ساله باید انجام می شد.

سردار عبدالهی در خصوص پروژه های راه آهن و آزادراه که امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد نیز اظهار داشت: برای ساخت این پروژه ها بهترین نقطه از نظر زیست محیطی و آسان ترین راه برای تسهیل امور در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص مشخصات پروژه ها گفت: راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک با طولی بالغ بر347 کیلومتر دارای 37 کیلومتر تونل است.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اظهار داشت: در طول احدات این راه آهن 50 میلیارد متر مکعب خاکبرداری صورت می گیرد.

وی با اشاره به عملیات اجرایی راه آهن دورود - بروجرد - ملایر تصریح کرد : 70 کیلومتر از راه ریلی این پروژه با شبکه ریلی راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک به صورت مشترک احداث می شود.

سردار عبدالهی همچنین در خصوص ساخت آزاد راه خرم آباد - اراک نیز گفت: این آزاد راه با طولی بالغ بر 203 کیلومتر دارای 9 کیلومتر پل و 8.5 کیلومتر تونل است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قرارگاه سازندگی در حال کار بر روی پروژه های در حال احداث است اظهار داشت: قرارگاه همچنان پرتوان در خدمت دولت و نظام است.