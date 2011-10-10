دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان ارمنستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از 27 مهر ماه سالجاری با حضور استاندار آذربایجان غربی در ایروان افتتاح شده و اول آبان دایر خواهد بود، افزود: معرفی هرچه بیشتر کالاهای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

اسکندری از حضور 70 شرکت ایرانی در نمایشگاه خبر داد و با اشاره به اینکه 35 درصد مشارکت کنندگان را واحدهای آذربایجان غربی تشکیل می دهند، بیان داشت: در این نمایشگاه محصولات صنایع غذایی استانهای کشور در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه همچنین از کشف بیش از 9 هزار و 840 نخ سیگار خارجی در شهرستان پلدشت طی تابستان امسال خبر داد و اظهار داشت: ارزش ریالی سیگارهای مکشوفه سه میلیون و 850 ریال بوده که طی سه مورد بازرسی مشترک با اداره دخانیات و نیروی انتظامی از واحدهای فروشنده سیگارت ضبط شد.

اسکندری با بیان اینکه یک دوره آموزشی نیز برای 24 واحد صنفی فروشنده کالاهای قاچاق از قبیل فروشنده انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع سیگارت فروشها و پوشاک برگزار شد، افزود: طی این دوره آموزشی تمام واحدها ملزم به عدم فروش کالاهای قاچاق شده و درصورت مشاهده ضمن جریمه و نصب پارچه یک هفته واحد صنفی متخلف پلمپ می شود.

این مسئول از کشف بیش از 409 هزار لیتر سوخت در شهرستان ماکو نیز خبر داد و با بیان اینکه 29 فقره کارت سوخت در یکی از جایگاه های سوخت این شهرستان نیز ضبط شده، بر اساس بررسیهای انجام شده سه هزار و 97 لیتر بنزین و 406 هزار و 488 لیتر نفت گاز که به صورت خارج از شبکه عرضه می شد از این جایگاه کشف شد.

وی اظهار داشت: با جمع آوری 29 فقره کارت سوخت رانندگان خودرو در جایگاه مذکور که نسبت به عرضه خارج از شبکه اقدام شده بود، یک پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و 997 میلیون و 385 هزار ریال تشکیل و جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.