جشنواره تئاتر مقاومت و دفاع مقدس یک آغاز مجدد و امیدبخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسافرآستانه، مدیرکل سابق مرکزهنرهای نمایشی در گفتگو با مدیریت ارتباطات و رسانه‌های جشنواره تئاتر مقاومت گفت: متاسفانه در برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت شاهد وقفه‌ای بوده‌ایم و پس از 10 دوره برگزاری مستمر این جشنواره بنا به دلایل واهی تعطیل شد و لطمه زیادی به جریان تولید متن و اجرا در خصوص تئاتر دفاع مقدس رساند.

وی افزود: خوشبختانه قرار براین است که در دوره جدید برگزاری جشنواره تئاتر دفاع مقدس یک آغاز مجدد داشته باشیم و بنیاد فرهنگی روایت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی جدید برگزاری این امر شده و امیدوارم چنانچه این برنامه‌ریزی مناسبتی و یک ساله نباشد و استمرار داشته باشد جریان تاثییرگذاری بر این جشنواره داشته باشد.

آستانه بیان کرد: موضوع دفاع مقدس از آن دسته موضوع‌هایی است که کهنگی‌پذیر نیست و بحث دفاع مقدس بحثی نیست که فکر کنیم همه چیز آنرا گذرانده‌ایم و ناگفته‌های بسیاری در مورد دفاع مقدس وجود دارد. ناشناخته‌ها از جریان فرهنگی دفاع مقدس و شخصیت‌های دفاع مقدس وجود دارد که اگر سالها کار کنیم باز هم به بسیاری از آنها نمی‌توانیم دست پیدا کنیم. بنابراین موضوع دفاع مقدس همچون معدن فرهنگی بسیار غنی است که تا مدتهای مدیدی قابلیت بهره برداری دارد و می‌تواند نقش مهمی را حتی در روابط اجتماعی و جامعه فرهنگی امروز ایفا کند و تاثیرگذار باشد.

مسافر آستانه در خصوص ارائه راه کار برای تداوم سیاست گذاری در برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت گفت: به نظر من باید در دو بخش همزمان و هم راه به صورت موازی برنامه داشته باشیم که یک بخش آن جریان و تولید تئاتر دفاع مقدس است و بخش دیگر برنامه‌ریزی برای ارتقاء این جریان و آشنایی بیشتر با فرهنگ دفاع مقدس، کار تحقیق و پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای بسیار اندک شده است.

مسافر آستانه دعوت از پیشکسوتان برای شرکت در جشنواره تئاتر مقاومت را امری مفید دانست و اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای با تعصبات خاص و بسته بودن نگاه وارد حیطه تئاتر دفاع مقدس شدند و خواستند همه چیز آنطور تعریف شود که آنها می‌گویند و این درحالی است که ما با تئاتر نمی‌توانیم چنین شوخی کنیم و باید اجازه دهیم باور از یک موضوع در یک هنرمند رسوب کند و سپس به خلق اثر بینجامد. ما اگر ایرادی در نوع نگاه آثار هنری داشته باشیم باید آن ایراد را در نوع نگاه تصحیح کنیم تا خلق آثار جدیدتر به وجود آید ولی نمی توانیم حکم کنیم که با نگاه ما به تئاتر دفاع مقدس بپردازید و هر کس با چنین سیاستی پیش بیاید قطعا محکوم به شکست خواهد بود.

- امیر دژاکام از دیگر هنرمندان تئاتر در خصوص بازتولید آثار موفق دفاع مقدس اظهار داشت: بازتولید آثار موفق حرکت مثبتی است که قراراست در این جشنواره اتفاق بیافتد البته اگر این بازتولیدها به سمت اجرای عمومی رود خوشایند است در غیر این صورت احتیاجی به باز تولید نیست.

این مدرس دانشگاه درباره اجراهای عمومی آثار قبل از جشنواره گفت: اجرای عموم آثار قبل از جشنواره از اتفاقات خوب این دوره جشنواره است که گروه‌ها با اجراهایی که قبل از حضور در جشنواره دارند با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنند و اتفاقا این اجراها می‌تواند در سراسر تهران و در سالن‌های بسیاری که داریم باشد و این اجراها را تنها محدود به تئاترشهر نکنیم.

دژاکام ادامه داد: اگر در هر کاری جذابیت ایجاد کنیم و از نیروی متخصص و تحصیل کرده و تکنیک‌های روز تئاتری در کارهایمان استفاده کنیم مطمئنا کارها با مخاطب بسیار اجرا خواهد شد و این ژانر مخاطب خود را جذب می کند.

جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به همت بنیاد فرهنگی روایت و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبا مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و مرکز هنرهای نمایشی به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می­شود.