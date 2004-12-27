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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس از بزرگترين تونل بزرگراهي كشور

تونل رسالت 85 درصد پشرفت فيزيكي داشته است

اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي صبح امروز به همراه جمعي از مديران و مسئولان شهرداري تهران از بزرگترين تونل بزرگراهي كشور بازديد كرده و در جريان نحوه ساخت و ميزان پيشرفت كاري اين پروژه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط روابط عمومي شهرداري تهران، مدير طرح احداث تونل رسالت  با اشاره به پيشرفت 85 درصدي اين پروژه گفت: بزرگراه رسالت يكي از طولاني ترين مسيرهاي غربي- شرقي تهران است كه شرق تهران را از خيابان دماوند به غربي ترين نقاط آن در محدوده شهرك راه آهن متصل مي كند.

به گفته دكتر حجت ، تكميل مسير بزرگراه رسالت و سراسري شدن آن تاثير بسزايي در كاهش بار ترافيكي بزرگراه شهيد همت  داشته و به عنوان يكي از شريان هاي اصلي حمل و نقل بخش مياني شهر تهران به حساب خواهد آمد .

وي افزود: اين تونل داراي دو محور رفت و برگشت با سه باند عبوري هستند كه از دو تونل كوتاه و بلند تشكيل شده است و با توجه به وجود مشكلات عديده حفاري اين تونل ها نظير وجود لوله هاي متعدد آب ، گاز ، كابل هاي برق، تلفن ، چاه هاي فاضلاب واحد هاي مسكوني و تجاري روي پوسته و جنس خاك زير پوسته كه به صورت دستي و سست است مراحل اجراي كار پس از بررسي زياد و انجام آزمايشات لازم و مشاوره با كارشناسان داخلي و خارجي در چندين مرحله انجام مي شود.

مدير طرح احداث تونل رسالت  اين تونل را به لحاظ فني و ساختاري در سطح خاورميانه و حتي جهان كم نظير دانست و تصريح كرد: ميزان پيشرفت كاري اين پروژه در زمان واگذاري به مديريت جديد شهري  21 درصد بوده و در حال حاضر اين ميزان با صرف 312 ميليارد و 928 ميليون ريال به 85 درصد رسيده است.

گفتني است 11 تن از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي صبح امروز با حضور در محل كارگاه احداث تونل رسالت از سرتاسر اين تونل بازديد كرده و از نزديك در جريان احداث طرح مذكور قرار گرفتند و در پايان  از تلاش معاونت فني و عمراني  شهرداري تهران در ساخت سريع تونل رسالت تقدير كرده و آمادگي خود براي كمك به مسوولان امر جهت بهره برداري سريع از اين طرح را اعلام كردند . 

کد مطلب 142900

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