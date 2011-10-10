برنامه های بزرگداشت تاسیس دانشگاه آزاد در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دانشگاه آزاد، با بیان این مطلب که دبیرخانه ستاد باید فعال و پویا و خلاق باشد خواستار مشارکت تمامی اعضا و همچنین روسای تمامی واحدهای دانشگاهی استان گلستان در برنامه های این ستاد شدند.

وی با بیان اینکه تمامی تلاش ستاد باید این باشد که دانشگاه آزاد اسلامی به شایستگی و به درستی به جامعه معرفی شود به برخی فعالیتهای قابل اجرا اشاره کرد.

محسنی، برگزاری همایش تبیین خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان، برگزاری سلسله همایشهای مرتبط با موضوع در واحدهای متقاضی، برگزاری نمایشگاه دستاوردها پژوهشی عمرانی و فرهنگی و .... ، برگزاری سلسله سخنرانی های علمی، برگزاری نشستهای مطبوعاتی، اجرای برنامه های سیاستهای درهای باز در واحدهای دانشگاهی استان، بازدید مسئولان ارشد استانی از واحدهای دانشگاهی و تدوین کتاب عملکرد و کتاب تاریخچه واحدهای استانی را از جمله برناه ها اعلام کرد.

رئیس دانشگاه آزاد گرگان افزود: تهیه فیلم و کلیپ و مستند سازی فعالیتها ، فعال سازی روابط عمومی واحدهای دانشگاهی در استان گلستان را از دیگر برنامه ها برشمرد و بر جلوگیری از انجام کارهای پرهزینه، استفاده از امکانات و منابع موجود دانشگاه برای تبلیغ مناسب، جلوگیری از انجام کارهای کلیشه ای و اغراق آمیز تاکید کرد.

محسنی گفت: برنامه های معرفی دانشگاه آزاد اسلامی باید در سطوح استانی و ملی و واحدی دیده شده و علاوه بر وجود جذابیت و خلاقیت ماهیت تکراری و دلزدگی نداشته باشد.

در این جلسه همچنین پیرامون برگزاری جشنواره عکس در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری سیاست درهای باز، فراهم کردن امکان بازدید دانش اموزان از دانشگاه، برگزاری مراسم مختلف به منظور تجلیل از نخبگان دانشجویی، کارکنان و اعضای هیئت علمی، برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف تببین خدمات ، برگزاری نشست معاونان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی برای مخاطبان غیر دانشگاهی، تشکیل کارگروههای مختلف در واحدهای استان، برگزاری نشستهای مختلف با تشکلهای مختلف دانشجویی، برگزاری گردهمایی فارغ التحصیلان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، برگزاری جشنواره عکس و وبلاگ نویسی بحث شد.

علاوه بر این درباره، چاپ کتاب دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان به روایت تصویر با مشارکت تمامی واحدها و مراکز آموزشی و برگزاری تور دوچرخه سواری به مناسبت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان بحث و بررسی شد.