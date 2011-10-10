صحت آمار مدنظر آمارگیران باشد/ سعه صدر ملاک عمل در برخورد با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح دوشنبه در جمع اعضای شرکت‌کننده درطرح سرشماری نفوس و مسکن 90 اظهار داشت: باید با ثبت آمار درست، ایران اسلامی را به سمت توسعه و پیشرفت حرکت دهیم.

وی بر نقش مهم و کلیدی سرشماری در برنامه ریزی درست برای توسعه کشور تاکید کرد.

سیفی با بیان اینکه برنامه ریزی جامع در گرو دانستن اطلاعات و آمار صحیح و دقیق در همه زمینه هاست، افزود: به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و پیشرفت و تعالی جامعه باید هر پنج سال یکبار با سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استخراج اطلاعات جدید زمینه را برای برنامه ریزی های دقیق تر فراهم کرد.

فرماندار یزد با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به عنوان کاری علمی باید با دقت و صحت صورت گرفته تا زمینه توسعه و پیشرفت ایران اسلامی فراهم شود، یادآور شد: اعضای شرکت کننده و ماموران سرشماری باید با دقت فرمهای اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند تا پس از جمع آوری و پالایش اطلاعات لازم دولتمردان بتوانند از این طریق با برنامه ریزی های دقیق و صحیح زمینه توسعه کشور را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان یزد به سبب اینکه 60 درصد جمعیت استان را در خود جای داده است، افزود: بیشترین حجم فعالیت طرح سرشماری اختصاص به این شهرستان دارد که نیاز به همکاری تنگاتنگ همه افراد مرتبط در این زمینه است.

سیفی از کسانی که برای همکاری در این طرح اعلام آمادگی کرده اند، خواست تا با سعه صدر و اخلاق خوب به استقبال از شهروندان رفته تا همشهریان نیز با کمال دقت با ماموران همکاری لازم را داشته باشند.