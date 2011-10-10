ارسال 70 اثر به جشنواره "کتیبه های سفالی و نقوش اسلامی" خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صمدی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره کتیبه های سفالی و نقوش اسلامی در بشرویه اظهار داشت: این جشنواره با هدف توجه بیشتر کودکان به بناهای تاریخی، مذهبی و نقوش اسلامی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: آثار تولید شده توسط کودکان کانون در تابستان سال جاری به این جشنواره ارسال شده است.

صمدی بر هویت بخشی به کودکان تاکید کرد و بیان داشت: کودکان باید در این سنین با هویت ملی خود آشنایی پیدا کرده و از بنای تاریخی به عنوان فرهنگ کشور یاد کنند.

وی با اشاره به اینکه هفته کودک از 16 مهرماه آغاز شده و تا 22 مهرماه ادامه دارد، افزود: برگزاری نقاشی چهل چهره، اجرای 15 نمایش عروسکی در بیرجند، طرح حافظ خوانی به مناسبت روز حافظ و نمایشگاه فروش محصولات و کاردستی های تولید شده توسط کودکان و نوجوانان از برنامه های این هفته است.

صمدی از صدور کارنامه دانایی برای نخستین بار در کشور برای کودکان این استان خبر داد و گفت: در این طرح کودکانی که بیش از 50 کتاب مطالعه کنند سنجش شده و کارنامه دانایی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینتکه کودکانی که بیشترین کتاب را از کتابخانه کانون امانت و مطالعه کرده اند هر سه ماه یک بار تجلیل می شوند، افزود: طی این هفته 50 نفر از کودکان و نوجوانان عضو کانون که بیش از 50 جلد کتاب در تابستان مطالعه کرده‌ اند تقدیر خواهند شد.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی یادآور شد: این طرح برای نخستین با در خراسان جنوبی، با هدف تشویق و استمرار کودکان به کتاب خوانی اجرا شده است.