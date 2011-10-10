گسترش جنبش اعتراضی در سایه اختلاف طبقاتی عمیق در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت : جرقه های آتش اعتراضات در آمریکا که در نیویورک زده شد به دیگر ایالتهای آمریکا نیز کشیده شده است. جنبش تسخیر وال استریت در بسیاری از شهرهای آمریکا نفوذ و گسترش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه در دست اعتراض کنندگان همواره پلاکاردهایی وجود دارد که روی آن نوشته شده است ما نود و نه درصد هستیم همچنین تصریح کرد: نود و نه درصد علیه یک درصد از ثروتمندان آمریکایی این خط اختلافات این دو گروه است یا دقیقتر بگوییم شکافی است که بین این دو گروه وجود دارد. شکافهای رو به رشدی که بین دو گره فقیر و غنی در آمریکا ایجاد شده است بالاخره قشر محروم و کسانی که حقوقشان ضایع شده است را به خیابانها کشاند.

این روند اختلاف طبقاتی در سالهای هفتاد در آمریکا آغاز شد. از سال 1970 دستمزدهای آمریکاییهای با پستهای عالی و مدیران در این کشور بیش ازچند برابر شده است. کسی که در این کشور پست بالاتری داشت دستمزدش با سرعت بیشتری بالا می رفت.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : این یک واقعیت در آمریکا است که امروز این کشور به دو بخش ثروتمندان و بقیه جامعه تقسیم شده است و بحران اقتصادی نیز مسائل و مشکلات اجتماعی را تقویت کرده و به قیمت از دست رفتن شغل و مسکن میلیونها آمریکایی از طبقه متوسط این جامعه منجر شده است.

"زوددویچه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت : از دوره ریاست جمهوری ریگان، واشنگتن در برابر قدرت بازارها سر تعظیم فرود آورد و مالیاتها برای اقشار ثروتمند جامعه پایین رفت. طبقه متوسط جامعه آمریکا مصرف خود را تا سال 2008 تنها از راه قرضهای مهلک و پرخطر تامین می کردند و حالا این کشور در معرض خطر فرو رفتن در یک رکود طولانی مدت قرار گرفته است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت : اقتصاد آمریکا نمی تواند بدون در نظر گرفتن یک راهبرد که قدرت خرید طبقه متوسط جامعه را بالا ببرد خود را از این رکود اقتصادی نجات دهد . تنها تقاضاها و قدرت خرید بالای طبقه محدود ثروتمند جامعه نمی تواند بر بحران اقتصادی غلبه کند.

