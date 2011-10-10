44 میلیون مرسوله در پست البرز جابجا شد/ بانک اطلاعات کدپستی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه پست علیرغم گسترش تکنولوژی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 44 میلیون مرسوله در اداره پست البرز جابجا شده است.

وی گفت: از این تعداد حدود 22 میلیون مرسوله وارد و همین تعداد نیز به سایر نقاط کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به 175 واحد پستی مستقر در سطح استان البرز گفت:31 واحد پستی دولتی و 50 واحد خصوصی در شهرهای استان و 94 واحد پستی نیز در روستاها به مراجعین خدمات ارائه می دهند.

حمیدی، یکی از ویژگی های منحصر به فرد پست البرز را شبکه حمل و نقل و توزیع گسترده آن عنوان کرد و افزود: روزانه 48 هزار مرسوله پستی توسط 160 نفر نامه رسان در 22 هزار نقطه استان توزیع می شود.

بهره برداری از بانک اطلاعات کد پستی البرز

مدیرکل پست استان البرز با اشاره به اهمیت اخذ کد پستی برای مناطق مختلف، از راه اندازی بانک ثبت اطلاعات کد پستی در این استان خبر داد و گفت: تا کنون یک میلیون و 180 هزار نقطه شهری و روستایی در سطح استان برای ثبت کد پستی 10 رقمی شناسایی شده است.

وی بزرگترین مزیت داشتن کد پستی خصوصا در دولت الکترونیک را ارائه همه گونه خدمات پستی برشمرد.

حمیدی ایجاد بانک اطلاعات کد پستی البرز را حاصل همکاری متقابل اداره پست و شهرداری عنوان کرد.

به گفته حمیدی، آنلاین شدن واحدهای پستی، راه اندازی پست لجستیک، راه اندازی پیک ویژه شهری، پلاک کوبی خانه های روستایی و بهنگام سازی و توسعه خدمات الکترونیک از برنامه های در دست اقدام این اداره کل برای نیمه دوم سال جاری است.