علی یوسفی نماینده مصر را شکست داد/ عربی در آستانه کسب مدال

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان با حضور ووشوکارانی از 87 کشور جهان امروز در آنکارا آغاز شد که در بخش ساندا اولین پیروزی ایران توسط یوسفی به دست آمد.

علی یوسفی در وزن 60- کیلوگرم دور نخست به دیدار "کریم ابراهیم" قهرمان قاره آفریقا از مصر رفت و در حالی که وقت اول را به حریف واگذا کرده بود، در دو راند بعدی به پیروزی دست یافت و راهی دور بعد شد. وی در مبارزه بعدی خود در یک دیدار سخت باید با حریفی از چین پیکار کند.

در بخش تالو فرشاد عربی برای اجرای فرم"نن گوئن" روی تالو فیلد رفت موفق به ثبت امتیاز خوب 74/9 شد. وی تاکنون در این فرم پیشتاز است. در این فرم 50 تالوکار حضور دارند که رقابت ها همچنان ادامه دارد. در فرم "چانگ چوان" هم احسان پیغمبری در میان 103 نفر با ثبت امتیاز 37/9 از دست یابی به مدال بازماند. وی تاکنون در جدول چهارم است.