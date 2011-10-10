نفرات برگزیده جشنواره فیلم و عکس نیشابور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست انجمن سینمای جوانان دفتر نیشابور ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در این جشنواره در حوزه فیلم با عنوان فیلم رأفت، بیست فیلم در دو بخش آزاد و ایثار و شهادت رضوی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

حسین محروقی افزود: هیئت داوران بهترین فیلم در قسمت ایثار و شهادت را "در امتداد زندگی" اثر محمدحسین مختاریه و در قسمت آزاد بهترین داستانی را "آستین و سنگ" اثر محمد تراب‌بیگی، بهترین تجربی به "موج مکزیکی" اثر ابوالفضل کاهانی و بهترین انیمیشن را نیز "جادوی سیاه" اثر مریم آمارلو انتخاب کردند.

وی افزود: هیئت داوران بهترین مستند را به طور مشترک "مردی کنار فصل‌ها" اثر جواد نادری و "حنا و خرما" اثر حجت معینی‌نسب، بهترین تجربه نخستین"خانه‌ای در این نزدیکی" اثر علی‌اکبر مژدی، بخش تصویربرداری " شانه‌های لخت‌ زمین" اثر علی‌رضا فیضی و بهترین تدوین را نیز "آستین و سنگ" اثر محمد تراب‌بیگی و اعظم ذوالفقاری، معرفی کردند.

وی بیان کرد: تقدیر فیلمنامه برای فیلم "ساعت 5" اثر محمود موسوی، بهترین بازیگری به رضا مظلوم برای فیلم "آستین و سنگ " و محمدهادی خراشادی برای فیلم "ساعت 5" اعلام شد که همگی دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کردند.

در ادامه دبیر بخش عکس این جشنواره با نام "تجلی نور" نیز گفت: از 400 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 20 اثر با موضوع آزاد و پنج اثر با موضوع رضوی انتخاب شد.

الهه عبدالله‌آبادی افزود: در این جشنواره حمیدرضا هلالی، فرزانه فرح‌بخشی و سمیرا قادری به ترتیب نفرات اول تا سوم با موضوع آزاد انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: فرزانه فرح‌بخشی نیز به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.

وی اظهار داشت: عکس منتخب بازدیدکنندگان نیز اثر محمدرضا چای‌فروش معرفی شد.

وی گفت: در موضوع آزاد، آثار مورد تقدیر هیئت داوران، آثار فرزاد باقرزاده و رضا معتمدی بود.

عبدالله‌آبادی تصریح کرد: در جشنواره دو سطح کار داشتیم که عده‌ای عکس‌ها از لحاظ فنی و ایده شکست‌خورده بود و در سطح دوم یک تکاپو و تلاشی را شاهد بودیم که از لحاظ بیان فنی و انتقال موضوع خود موفق‌تر بودند.

وی مشکل عمده آثار را فنی دانست و گفت: باید عکاسان این نقص عمده را مرتفع کنند و توجه داشته باشند صرف داشتن دوربین، ما را از داشتن هنر عکاسی بی‌نیاز نمی‌کند.

در همین جلسه دبیر کانون عکس نیشابور گفت: هیچ‌گونه کمک و مساعدتی به کانون عکس انجمن سینمای جوانان نیشابور نمی‌شود.

محمود سلیمانی افزود: فقط حمایت بعضی از ادارات و نهادهای دیگر ما را کمک کرد تا این جشنواره به سرانجام برسد.

وی تصریح کرد: حوزه فرهنگ و هنر در خراسان مظلوم و در شهرستان‌هایی چون نیشابور مظلوم‌تر است.

وی با انتقاد از مسئولان ارشد نیشابور گفت: با این کم‌توجهی‌ها چگونه مسئولان شعار توجه به جوانان و هنرمندان را می‌دهند.