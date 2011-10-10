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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

نفرات برگزیده جشنواره فیلم و عکس نیشابور معرفی شدند

نفرات برگزیده جشنواره فیلم و عکس نیشابور معرفی شدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: دهمین جشنواره فیلم "رأفت" و عکس "تجلی نور" و شانزدهمین هفته فیلم و عکس نیشابور با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست انجمن سینمای جوانان دفتر نیشابور ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در این جشنواره در حوزه فیلم با عنوان فیلم رأفت، بیست فیلم در دو بخش آزاد و ایثار و شهادت رضوی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

حسین محروقی افزود: هیئت داوران بهترین فیلم در قسمت ایثار و شهادت را "در امتداد زندگی" اثر محمدحسین مختاریه و در قسمت آزاد بهترین داستانی را "آستین و سنگ" اثر محمد تراب‌بیگی، بهترین تجربی به "موج مکزیکی" اثر ابوالفضل کاهانی و بهترین انیمیشن را نیز "جادوی سیاه" اثر مریم آمارلو انتخاب کردند.

وی افزود: هیئت داوران بهترین مستند را به طور مشترک "مردی کنار فصل‌ها" اثر جواد نادری و "حنا و خرما" اثر حجت معینی‌نسب، بهترین تجربه نخستین"خانه‌ای در این نزدیکی" اثر علی‌اکبر مژدی، بخش تصویربرداری " شانه‌های لخت‌ زمین" اثر علی‌رضا فیضی و بهترین تدوین را نیز "آستین و سنگ" اثر محمد تراب‌بیگی و اعظم ذوالفقاری، معرفی کردند.

وی بیان کرد: تقدیر فیلمنامه برای فیلم "ساعت 5" اثر محمود موسوی، بهترین بازیگری به رضا مظلوم برای فیلم "آستین و سنگ " و محمدهادی خراشادی برای فیلم "ساعت 5" اعلام شد که همگی دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کردند.

در ادامه دبیر بخش عکس این جشنواره با نام "تجلی نور" نیز گفت: از 400 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 20 اثر با موضوع آزاد و پنج اثر با موضوع رضوی انتخاب شد.

الهه عبدالله‌آبادی افزود: در این جشنواره حمیدرضا هلالی، فرزانه فرح‌بخشی و سمیرا قادری به ترتیب نفرات اول تا سوم با موضوع آزاد انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: فرزانه فرح‌بخشی نیز به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.

وی اظهار داشت: عکس منتخب بازدیدکنندگان نیز اثر محمدرضا چای‌فروش معرفی شد.

وی گفت: در موضوع آزاد، آثار مورد تقدیر هیئت داوران، آثار فرزاد باقرزاده و رضا معتمدی بود.

عبدالله‌آبادی تصریح کرد: در جشنواره دو سطح کار داشتیم که عده‌ای عکس‌ها از لحاظ فنی و ایده شکست‌خورده بود و در سطح دوم یک تکاپو و تلاشی را شاهد بودیم که از لحاظ بیان فنی و انتقال موضوع خود موفق‌تر بودند.

وی مشکل عمده آثار را فنی دانست و گفت: باید عکاسان این نقص عمده را مرتفع کنند و توجه داشته باشند صرف داشتن دوربین، ما را از داشتن هنر عکاسی بی‌نیاز نمی‌کند.

در همین جلسه دبیر کانون عکس نیشابور گفت: هیچ‌گونه کمک و مساعدتی به کانون عکس انجمن سینمای جوانان نیشابور نمی‌شود.

محمود سلیمانی افزود: فقط حمایت بعضی از ادارات و نهادهای دیگر ما را کمک کرد تا این جشنواره به سرانجام برسد.

وی تصریح کرد: حوزه فرهنگ و هنر در خراسان مظلوم و در شهرستان‌هایی چون نیشابور مظلوم‌تر است.

وی با انتقاد از مسئولان ارشد نیشابور گفت: با این کم‌توجهی‌ها چگونه مسئولان شعار توجه به جوانان و هنرمندان را می‌دهند.

کد مطلب 1429015

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