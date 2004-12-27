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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۳۰

رييس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي خواستار شد:

دستور تسريع در رسيدگي به پرونده جانباز شهيد رجبي ثاني

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر توجه جدي به حقوق عامه مردم ، حقوق زندانيان و حفظ كرامت انساني ، دستور تسريع در رسيدگي به پرونده جانباز رجبي ثاني ، دلجويي از خانواده وي و پرداخت ديه از بيت المال را صادر كرد.

 به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي گفت: با يد با قصور و كوتاهي احتمالي صورت گرفته دراين پرونده برخورد قاطع انجام گيرد .

رييس قوه قضاييه همچنين دستور اعزام هيات هايي را از تهران براي نظارت و بازديد از زندانهاي سراسر كشور صادر كرد و افزود: داديارهاي ناظر زندان مكلف به رسيدگي به شكايات ، درخواستها و مشكلات زندانيان هستند و هرروز بايد از داخل بندهاي زندانها بازديد كنند تا از اين گونه اتفاقات جلوگيري شود.

آيت الله شاهرودي تاكيد كرد: قضات از مجازات زندان به عنوان آخرين كيفر استفاده كنند و در حد امكان از مجازاتهاي جايگزين بهره گيرند.

وي افزود: حفظ كرامت انساني و حقوق عامه شهروندي بايد در دستگاه قضايي فرهنگ شود و مردم دستگاه قضايي را پناهگاه خود بدانند و رضايتمندي از عملكرد اين قوه از سوي افكار عمومي لمس شود .

رييس قوه قضاييه ضمن تاكيد براحياي ارزشهاي اسلامي و حقوق عامه شهروندي ، تخلف از قانون شهروندي را موجب پيگرد قانوني برشمرد.

آيت الله شاهرودي توجه به روح عدالت و قوانين در صدور احكام قضايي را خواستارشد و گفت: بايد بين صدور حكم و اجرا ، يك قاضي پرونده را مورد مداقه قرارداده و نظر خود را اعلام كند و اين مساله بايد  در آيين دادرسي لحاظ شود. 

کد مطلب 142902

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