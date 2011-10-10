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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

قاسمیان:

ایستگاه گاز 30 هزار مترمکعبی در بندرامام (ره)احداث می شود

ایستگاه گاز 30 هزار مترمکعبی در بندرامام (ره)احداث می شود

ماهشهر - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان از صدور مجوز احداث ایستگاه 30 هزار مترمکعبی در بندرامام خمینی (ره) خبر داد.

مسعود قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فراهم ساختن زیر ساختهای توسعه ای در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و تامین زیرساخت انرژی برای سرمایه گذاریهای بیشتر پس از پیگیریهای متمادی توسط واحد مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مجوز گاز رسانی و ایجاد ایستگاه گاز با ظرفیت 22 هزار متر مکعب به مجتمع بندری امام خمینی (ره) دریافت شد.

وی با اشاره به موفقیت این اداره کل در اخذ مجوز گازرسانی به مجتمع بندری امام خمینی (ره) از مدیریت انرژی وزارت نفت که پس از چهار سال پیگیری مداوم حاصل شد، افزود: قابلیت گاز رسانی به زمین های پشتیبانی و شرکتهای سرمایه گذار همچنین ساختمانهای اداری، هتل و رستورانها را از مهمترین مزیتهای این طرح برشمرد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه با اشاره به لزوم بهره گیری بیشتر از انرژیهای پاک افزود: تامین سوخت نیروگاه برق زمینهای پشتیبانی که در آینده توسط بخش خصوصی ایجاد خواهد شد را از اهداف دیگر طرح مذکور دانست که به این منظور مطالعات و تهیه برآورد مصرف با پیش بینی 10 ساله با همت اداره برق و تاسیسات واحد مهندسی و عمران صورت پذیرفت.

قاسمیان تصریح کرد: این اقدام، تحولی مهم در بهره گیری از انرژیهای پاک در سطح بنادر کشور است که زمینه مصرف بهینه سوختهای فسیلی و جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران در این مجتمع بندری را به دنبال دارد.
کد مطلب 1429021

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