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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۲۶

از سوي انتشارات بلك ول :

كتاب " اكويناس " منتشر شد

كتاب "اكويناس" تأليف كارث ماتيو از سوي انتشارات بلك ول منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، ماتيوكه يكي ازمعتبرترين اكويناس شناسان وشايد معروفترين اكويناس شناس معاصراست دراين كتاب پاره اي مضامين فلسفه اكويناس راكه اتفاقاً موضوعاتي زنده درفلسفه معاصرهستند به بحث مي گذارد.

اواكويناس را يكي ازمهمترين فيلسوفان تاريخ فلسفه مي داند و پرداختن او به موضوعات مهمي چون : شك گرايي ، فراگيري زبان ، دوگانگي ذهن و بدن ، مسائل شبه واقعي فلسفه ، زمان وخلقت ، ايمان وعقل ، اراده آزاد وعليت را كه ازجمله مهمترين مسائل كنوني فلسفه هستند ، دليلي برادعاي خود معرفي مي كند. 

ماتيواستاد فلسفه دردانشگاه ماساچوست است وازجمله تأليفات وي : معضل سقراطي  وسرشت طبيعت ، سنت اكويناسي وديدگاه اكويناس درباب تثليث هستند.

 

کد مطلب 142903

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