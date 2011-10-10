کمبود نفتی در جهان وجود ندارد/ اعراب اوپک تولید نفت را کاهش دهند

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت با بیان اینکه در هفته های گذشته یک ثبات نسبی در بازار جهانی حکم فرما بوده است، گفت: در حال حاضر با پیشنهاد دبیرکل اوپک برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عضو اوپک باید تولید و صادرات نفت خود را کاهش دهند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه برخی از کشورهای عربی همزمان با کاهش تولید نفت لیبی اقدام به عرضه نفت مازاد خود به بازارهای جهانی کرده اند، تصریح کرد: با افزایش مجدد تولید نفت لیبی این کشورها باید مجددا تولید نفت خود را به حالت قبل از بحران لیبی کاهش دهند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی یکی از نگرانی کشورهای صادرکننده نفت رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای خرید نفت خام بوده است، اظهار داشت: بر خلاف پیش بینی ها به دلیل وجود بحران اقتصادی نگرانی هایی در مورد تقاضا در بازارهای جهانی نفت وجود دارد.

وی با بیان اینکه در هفته های گذشته مشکلات اقتصادی به ویژه در اروپا عمیق تر شده است، بیان کرد: این نگرانی وجود دارد که دامنه بحران اقتصادی اروپا به بورس های آسیایی و آمریکا هم سرایت کند.

خطیبی با اعلام اینکه اوپک در سالهای اخیر در مدیریت عرضه موفق عمل کرده است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ گونه کمبود نفتی در بازار جهانی وجود ندارد.

نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه برخی از کشورها برای تعادل عرضه و تقاضا باید تولید نفت خود را کاهش دهند، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر همزمان با ورود به فصل سرما در نیمکره شمالی تقاضای فصلی منجر به افزایش ذخایر تجاری برخی از شرکاهای نفتی شده است.

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه هم اکنون وضعیت تقاضا برای ادامه سالجاری میلادی مبهم و غیر شفاف است، گفت: بر این اساس نیازی به افزایش سقف تولید نفت اوپک وجود ندارد.

رستم قاسمی رئیس اوپک و وزیر نفت ایران هم پیشتر با مخالفت با کاهش سقف تولید نفت اوپک در اجلاس آینده، گفته بود: اگر سقف کنونی تولید نفت حفظ شود، قیمت نفت که قیمتی عادلانه است، تغییر نخواهد کرد.

به گزارش مهر، پیش‌بینی می‌شود یکصد و شصتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ریاست رستم قاسمی وزیر نفت ایران، 23 آذر ماه امسال (14 دسامبر 2011) به میزبانی اتریش برگزار شود.