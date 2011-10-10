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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

45 هزار جلد کتاب در کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم وجود داد

45 هزار جلد کتاب در کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم وجود داد

کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم (ع) 45 هزار جلد کتاب به زبانهای مختلف فارسی و عربی دارد و در شش ماهه اول سال بیش از 500 پژوهشگر از خدمات این کتابخانه استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا علیزاده مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم (ع) طی گزارشی اعلام کرد: نظر به اهمیت تحقیق و پژوهش و تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع کتابخانه پژوهشکده ،کتابخانه لیست منابع و همچنین برخی از کتابهای پژوهشکده را برای طلاب، دانشجویان و سایر افرادی که قصد انجام امور تحقیقی و پژوهشی دارند ارسال می کند.

این مدیر پژوهشکده بیان داشت: با تلاش همکاران و هماهنگی های صورت گرفته سامانه رده بندی کنگره برای کتابخانه پژوهشکده اجرایی شد.

مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده تصریح کرد: رسالت اصلی هر کتابخانه برقراری ارتباط میان پژوهشگران و محققان با توجه به گستره دانش و اطلاعات از طریق ارائه خدمات کارآمد است.

وی افزود: در این راستا کتابخانه پژوهشکده، از بدو شروع، علاوه بر ارائه خدمات به پژوهشگران و محققین پژوهشکده، به پژوهشگرانی که از خارج از پزوهشکده و حتی از سراسر کشور تقاضای منابع داشتند، خدمت رسانی نموده و هم اکنون نیز مشغول فعالیت است. 

 

کد مطلب 1429036

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