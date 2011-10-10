45 هزار جلد کتاب در کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم وجود داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا علیزاده مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم (ع) طی گزارشی اعلام کرد: نظر به اهمیت تحقیق و پژوهش و تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع کتابخانه پژوهشکده ،کتابخانه لیست منابع و همچنین برخی از کتابهای پژوهشکده را برای طلاب، دانشجویان و سایر افرادی که قصد انجام امور تحقیقی و پژوهشی دارند ارسال می کند.



این مدیر پژوهشکده بیان داشت: با تلاش همکاران و هماهنگی های صورت گرفته سامانه رده بندی کنگره برای کتابخانه پژوهشکده اجرایی شد.



مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده تصریح کرد: رسالت اصلی هر کتابخانه برقراری ارتباط میان پژوهشگران و محققان با توجه به گستره دانش و اطلاعات از طریق ارائه خدمات کارآمد است.



وی افزود: در این راستا کتابخانه پژوهشکده، از بدو شروع، علاوه بر ارائه خدمات به پژوهشگران و محققین پژوهشکده، به پژوهشگرانی که از خارج از پزوهشکده و حتی از سراسر کشور تقاضای منابع داشتند، خدمت رسانی نموده و هم اکنون نیز مشغول فعالیت است.



