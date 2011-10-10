برج "بیگ بن" همانند برج پیزا کج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برج بیگ بن 96.3 متر ارتفاع و بیش از 150 سال قدمت دارد. اعتقاد بر این است که برج ساعت بالای پارلمان انگلیس کاملا عمود بوده است اما تازه ترین بررسیها نشان می دهد که این برج با یک زاویه 0.26 درجه برابر با 15 تا 20 سانتیمتر از خط عمود در طرف شما و به سمت "بریج استریت" خم شده است که این برابر با یک شانزدهم کجی برج پیزا است.

متخصصان بر این باورند که فونداسیون این برج یک پی وسیع بتونی باشد که زیر زمین ساخته شده است و به آهستگی درحال نشست در رسوبات رودخانه ای رودخانه تایمز است.

به همین دلیل علیرغم پایه های بتونی که در دهه 90 زیر پی اصلی ساخته شد این برج از خط عمود به طرف شمال در حال کج شدن است.

در دهه 90 برای طولانی تر کردن متروی خط "جابیلی" این پایه جدید که یک سکوی بتون آرمه است ساخته شد. این سکوی بتونی بین تونل مترو و فونداسیون برج قرار گرفته است.

نام اصلی برج ساعت بیگ بن که بین سالهای 1853 تا 1859 در کنار ساختمان پارلمان انگلیس و به سبک "نئو گوتیک" ساخته شده در واقع "برج ساعت سنت استفان" است.

این برج از 334 پله تشکیل شده که 292 پله آن به ساعت غول پیکر می رسند. نام "بیگ بن" در واقع به خاطر ناقوس بزرگ برونزی زیر ساعت است که 13.5 تن وزن دارد.

براساس گزارش میرور، این برج ساعت بین نوامبر 2002 و آگوست 2003 به اندازه یک هشتم یک اینچ از خط عمود منحرف شد.

سپس این نوسان هر سال به میزان 0.04 یک درجه افزایش یافت و اگر این کج شدن ادامه پیدا کند تا 5 هزار سال آینده کاملا بر روی ساختمان Portcullis House سقوط می کند. ساختمان مدرن Portcullis House در مقابل ساختمان پارلمان ساخته شده است و در آن دفاتر نمایندگان مجلس قرار دارد.