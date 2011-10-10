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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

30 درصد طرحهای دانش بنیان کشور متعلق به یزد است

30 درصد طرحهای دانش بنیان کشور متعلق به یزد است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان یزد گفت: در حال حاضر بیش از 30درصد طرحهای دانش بنیان کشور متعلق به یزد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع صبح دوشنبه در دومین کارگروه ارزیابی علمی شرکت تعاونی های دانش بنیان اظهار داشت: از کل کشور 75 طرح دانش بنیان به بنیاد ملی نخبگان ارائه شده است که بیش از 30 درصد این طرحها مربوط به استان یزد است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آمادگی بررسی هشت طرح ارائه شده از سوی نخبگان استان یزد وجود دارد.

زارع ادامه داد: برخی از طرحهای موجود، علمی بوده و مطابق ضوابط، گواهی فنی و ثبت اختراع را دارند و از برخی از آنها هنوز نتیجه لازم گرفته نشده است.

وی در این نشست به تشریح طرحهای یاد شده پرداخت و بیان داشت: نخبگان یزد به واقع افتخارات ارزشمند استان و کشور به شمار می روند.

در این نشست پنج طرح تاییدیه علمی و فنی دریافت کردند و بررسی توجیه اقتصادی طرحهای مذکور در جلسات بعدی انجام خواهد شد.

این نشست با حضور رئیس بنیاد نخبگان یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه و رئیس بانک توسعه تعاون در بنیاد نخبگان تشکیل شد و متقاضیان طرحهای دانش بنیان از طرحهای خود دفاع کردند.

کد مطلب 1429044

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