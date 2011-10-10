30 درصد طرحهای دانش بنیان کشور متعلق به یزد است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع صبح دوشنبه در دومین کارگروه ارزیابی علمی شرکت تعاونی های دانش بنیان اظهار داشت: از کل کشور 75 طرح دانش بنیان به بنیاد ملی نخبگان ارائه شده است که بیش از 30 درصد این طرحها مربوط به استان یزد است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آمادگی بررسی هشت طرح ارائه شده از سوی نخبگان استان یزد وجود دارد.

زارع ادامه داد: برخی از طرحهای موجود، علمی بوده و مطابق ضوابط، گواهی فنی و ثبت اختراع را دارند و از برخی از آنها هنوز نتیجه لازم گرفته نشده است.

وی در این نشست به تشریح طرحهای یاد شده پرداخت و بیان داشت: نخبگان یزد به واقع افتخارات ارزشمند استان و کشور به شمار می روند.

در این نشست پنج طرح تاییدیه علمی و فنی دریافت کردند و بررسی توجیه اقتصادی طرحهای مذکور در جلسات بعدی انجام خواهد شد.

این نشست با حضور رئیس بنیاد نخبگان یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه و رئیس بانک توسعه تعاون در بنیاد نخبگان تشکیل شد و متقاضیان طرحهای دانش بنیان از طرحهای خود دفاع کردند.