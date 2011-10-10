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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مصدومیت علی کریمی جدی نیست/بازی در مقابل بحرین به نظر کادر فنی بستگی دارد

مصدومیت علی کریمی جدی نیست/بازی در مقابل بحرین به نظر کادر فنی بستگی دارد

پزشک تیم ملی فوتبال ایران ضمن اشاره به این موضوع که مصدومیت علی کریمی مشکل جدی ندارد گفت: بازی کردن علی کریمی مقابل تیم ملی فوتبال بحرین به نظر کادر فنی بستگی دارد.

دکترعلیرضا شهاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت علی کریمی پیش از بازی با بحرین گفت: پس ازتست های پزشکی که از هر دو پای علی کریمی بعد از تمرین صبح امروز تیم ملی گرفته شد، مشخص شد که مصدومیت علی کریمی جدی نیست.

وی افزود: ما فقط نگران این هستیم که کریمی با آسیب دیدگی مجدد و جدی روبرو نشود بنابراین بازی کردن وی مقابل تیم ملی فوتبال بحرین به نظر کادر فنی تیم ملی بستگی دارد. 

تیم ملی فوتبال بحرین در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 19:30 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد رفت.

کد مطلب 1429046

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