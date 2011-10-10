آخرین رویدادهای جشنواره شعر و داستان جوان در مهد پایداری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، نهمین جشنواره شعر و داستان جوان، دیروز یکشنبه 17 مهرماه در مهد پایداری و سرزمین مقاومت و پایمردی آغاز به کار کرد. هرچند خبرنگاران این فرصت را نیافتند تا در آئین گشایش این جشنواره و مراسم تجلیل و نکوداشت جلیل صفربیگی، حبیبالله بخشوده و بهروز سپیدنامه، سه تن از شاعران و نویسندگان برتر استان ایلام شرکت کنند، اما حضور شاعران و داستاننویسان جوان از سراسر کشور و نشستهای غیررسمی این هنرمندان پرشور، دستاوردها و نتایج فراوانی را برای این جشنواره رقم خواهد زد.
براساس این گزارش، دیروز در حالی سپری شد که علاوه بر کارگاههای شعر و داستان، دیدارهای صمیمانهای در حاشیه جشنواره شکل گرفت. حضور یوسفعلی میرشکاک، سعید بیابانکی، سیداحمد نادمی و سیدعلی اکبر میرجعفری در میان شاعران جوان، بسیار مغتنم بود و آنان این فرصت را به سادگی از دست ندادند. هرچند محمدعلی بهمنی و قربان ولیئی در این برنامه امکان حضور نیافتند، اما بخش شعر با حضور سایر شاعران، از رونق کافی برخوردار بود.
در بخش داستان اما، نویسندگان جوان با کمتر نویسنده نامآشنایی چهره به چهره شدند و به جز امیرحسین فردی، مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، نویسنده دیگری را در جمع خودشان ندیدند. ساسان ناطق که خود از نویسندگان جوان برخاسته از جشنواره ادبیات داستانی بسیج و نویسنده آثار دفاع مقدسی است، به علت بیماری نتوانست به ایلام بیاید و کیوان امجدیان، نویسنده و سردبیر مجله شبکه هنر حوزه هنری جور او را کشید. ضمن اینکه راضیه تجار امروز به مهد پایداری سفر کرد و نخستین جلسه کارگاه را با همراهی باقر رجبعلی برگزار کرد.
محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات نیز که قرار است در آئین پایانی نهمین جشنواره شعر و داستان جوان شرکت کند، با پرواز صبح امروز به ایلام رسید و در نشستی با استاندار شرکت کرد. مومنی شریف قرار است از کارگاههای شعر و داستان جشنواره بازدید کند.
امروز صبح، کارگاههای مختلف جشنواره برگزار شده و شرکتکنندگان در انتظار مراسم اختتامیه و اعلام نام برگزیدگان هستند؛ هرچند پیشبینی میشود شاخصترین کسانی که در شبهای شعر و داستان به خوانش اثر پرداختهاند، برندگان این دوره باشند.
امروز قرار است کارگاه کودک و نوجوان با حضور بابک نیکطلب و کارگاه ادب پایداری با محوریت یوسفعلی میرشکاک برگزار شود.
شهر ایلام به عنوان مهد پایداری در حالی به استقبال نهمین جشنواره شعر و داستان جوان رفته است که این جشنواره در سراسر شهر با بنرها و اطلاعیههایی اطلاعرسانی شده است.
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