هیئتهای مذهبی پتانسیل بالایی در ترویج فرهنگ دینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در جمع اعضای شورای هیئت های مذهبی زنجان افزود: زندگی ائمه اطهار(ع) باید محور و الگوی برنامه های فرهنگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با پیروی از سیره امام رضا (ع) می توان به بسیاری از مشکلات فائق آمد، تصریح کرد: امام رضا (ع) به افرادی که با هر سلک و مرامی به وی مراجعه می کردند با زبان خودشان به سئوالات آنان جواب می داد و ایشان شناخت کافی و کامل از طرف مقابل خود داشت.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: ترویج سیره امام رضا (ع) باعث رفع بسیاری از مشکلات می شود.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: هیئات مذهبی از جایگاه بسیار خوبی برای ترویج سیره اهل بیت (ع وقرآن برخوردار است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره گرفت.

مدی کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شورای هیئات مذهبی باید کار نظارت و پشتیبانی و سیاستگذاری از برنامه ها را برعهده بگیرد زیرا با ورود به کارهای اجرایی ممکن است این شورا از وظیفه اصلی خود غافل شود.

حجت الاسلام دشتکی، پشتیبانی از برنامه های شورای هیئات مذهبی را جزو وظیفه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برشمرد و یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تمام توان از برنامه های شورای هیئات مذهبی حمایت می کند.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه کار کردن برای خدا اجر و مزد مادی نمی شناسد، تصریح کرد: خداوند به کسانی که برای پیشبرد اهداف تعالی تلاش می کنند سعادت اخروی اهداء می کند.

وی ادامه داد: قرآن محوری، مسجد محوری و روحانی محوری باید در راس برنامه های هیئات مذهبی استان قرار گیرد و با اجرای این سه اصل مشکلات فرهنگی به حداقل می رسد.

حجت الاسلام دشتکی گفت: شورای هیئات مذهبی زنجان با به کارگیری پنج روحانی جوان متخصص و علاقه مند می تواند کار اعزام روحانی به هیئات را به طور مستمر در برنامه های خود داشته باشد.

وی آموزش را مقدمه فرهنگ سازی عنوان کرد و تاکید کرد: این اداره کل در بحث آموزش نیزحمایت لازم را از شورا به عمل می آورد و باید همایشی که در آستانه ماه محرم در زنجان برگزار می شود در شان این استان باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان افزود: مستند سازی از برنامه ها نیز باید در دستور کار شورای هیئات مذهبی باشد و اثری ماندگار از عملکرد این شورا برای آیندگان به ماندگار بماند.