صدها هزار ايراني بيگناه در جنگي كه پدر شما شليك كننده اولين گلوله آن بود شهيد شدند/ مردم عراق صلاح كار خود را بهتر از شما مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري اخبارالعراق، ماجد عزيزه ازعراقي هاي مقيم كانادا دراين نامه نوشت : نه اعليحضرت شما دچار اشتباه بزرگي شده ايد بايد به شما بگويم كه شيعيان عراق قبل از هر چيزي عراقي هستند ما عراقي ها بهتر از هر كسي صلاح كار خودمان را مي دانيم بله در ايران و عراق و كشورهاي متعددي شيعيان وجود دارند همانطور كه اهل تسنن وكاتوليك و يهود و بودايي هم وجود دارند.



اعليحضرت اتهامات شما به شيعيان عراق بي جا بود، شما به بخش اعظمي از ملت عراق اتهامات واهي وبي پايه واساس وارد كرده ايد و جنجال طائفه گري را تحريك مي كنيد كه پيش از تو بسياري از جاهلان و ساده انديشان وكج فهمان چنين كاري مي كردند اما تو اي اعليحضرت پادشاه ومسئول يك كشور هستي شيعيان عراق پيش از ارتباط با هر چيز ديگر با عراق مرتبط هستند و رابطه شهروندي پيش از هر رابطه اي براي آنها ارجحيت دارد.



حضرت پادشاه! شيعيان عراق از سوي همه حاكمان اين كشور در گذر تاريخ مورد ظلم و سركوب قرار گرفتند كه برخي از اين حاكمان از عموزادگان شما بودند و پس از اين حاكمان در زمان رژيم صدام در معرض چنان ظلم و ستمي قرار گرفتند كه سابقه نداشت صدام به آنها ظلم وستم كرد و استخوان هاي گورستان الشهداء در نجف شاهدي بر اين مدعا است.



چقدر بايد براي شما تاسف خورد كه شما اول مسئول يك كشور عربي باشيد كه فتنه انگيزي مي كنيد اما فقط به شما يك نكته را يادآوري مي كنم به خاطر مي آوريد گلوله اي كه پدرمرحومتان (ملك حسين) در كنار صدام به سوي خاك ايران شليك كرد و نمي دانم چقدراز مردم ايران بر اثر اين جنگ خانمان سوز جانشان را از دست دادند درحالي كه آنها انسان بودند پدر شما در جنگي كه ديكتاتور عليه ايران همسايه ما به راه انداخت مشاركت كرد، چقدر بايد تاسف خورد چقدر از خدا مي خواهم كه مردم پيش از اينكه خار و خاشاك به چشمان ديگران بيندازند خار را از چشمان خود بيرون بياورند.