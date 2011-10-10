تقاضای 100 نماینده برای بررسی خارج از نوبت لایحه افزایش تعداد نمایندگان

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرداد ماه سال جاری با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند تا این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های مجلس قرار گیرد اظهار داشت: ریاست مجلس این هفته برای در اولویت قرار گرفتن بررسی این لایحه در صحن علنی رای استمزاجی خواهد گرفت در صورتی که تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد این لایحه خارج از نوبت در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نمایندگان تقاضای در اولویت قرار گرفتن این لایحه را به تصویب نرسانند این لایحه در دستور عادی مجلس قرار گرفته و تا زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس به طور کامل به تصویب نرسیده و در نتیجه در انتخابات مجلس نهم مورد استناد قرار نخواهد گرفت.

دهقان رای استمزاجی نمایندگان به این لایحه را نمایانگر اراده مجلس برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه دانست و اظهار داشت: در مورد این لایحه اختلاف نظرهایی در میان نمایندگان وجود دارد، عده ای به لایحه دولت اعتقاد دارند، تعدادی از نمایندگان خواهان بررسی مصوبات و تغییرات کمیسیون شوراها در این لایحه در صحن مجلس هستند و تعدادی از نمایندگان هم اساسا با طرح چنین لایحه ای در صحن علنی مجلس مخالف هستند.

وی افزود: تغییراتی که در این لایحه در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده نیز با نظر موافق مسئولین دولتی بوده است.

دهقان با بیان اینکه در صورتی که تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس با رای بالایی تصویب شود، کلیات این لایحه نیز در صحن علنی مجلس با رای بالایی به تصویب خواهد رسید خاطر نشان کرد: با تصویب کلیات این لایحه، نمایندگان می توانند برای تصویب جزئیات، پیشنهادات خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب این لایحه 20 نفر به تعداد نمایندگان افزوده می شود گفت: این لایحه باید سال 1388 به مجلس تقدیم می شد اما با تاخیر دو ساله از طرف وزارت کشور به مجلس تقدیم شد .

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف این لایحه به نفع کشور است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مورد لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرداد ماه سال جاری با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند تا این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های مجلس قرار گیرد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه تعداد 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده می شود.

پس از رد یک فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس 48 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهر ماه سال جاری درخواست مسکوت ماندن بررسی لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی به مدت 6 ماه را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.

در متن درخواست 48 نماینده ای که خواستار مسکوت ماندن 6 ماه بررسی این لایحه شدند، آمده است: از آنجا که این لایحه دارای ایرادات جدی است و در آن به صورت عادلانه و عالمانه مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ... رعایت نشده لذا جهت جلوگیری از هرگونه تنش و بحران های قابل پیش بینی پیشنهاد می گردد لایحه فوق به مدت 6 ماه مسکوت مانده تا فرصت بیشتری برای بررسی و تصویب آن وجود داشته باشد.

به نظر می رسد امضا کنندگان این درخواست در نظر داشتند بررسی این لایحه در مجلس هشتم مسکوت مانده و افزایش تعداد 20 نماینده شامل دوره نهم نشود.

اما با طرح مجدد این لایحه در صحن علنی مجلس احتمالا تعداد نمایندگان مجلس نهم افزایش خواهد یافت.