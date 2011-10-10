به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در حاشیه نشست خبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کشور، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با تغییر روش محاسبه نرخ بیکاری گفت: در این ارتباط هیچ گونه تغییری صورت نگرفته و روش همان استاندار بین المللی یعنی یک ساعت کار در هفته است.

وی در این زمینه که آیا موارد مطرح شده در زمینه تغییر روش شناسایی بیکار با شاغل را تکذیب می کنید، با تایید این مطلب گفت: مطالبی از سوی من اخیرا مطرح شده است که من آنها را رد می کنم چرا که ملاک فعلی ما نیز در خصوص شناسایی شاغلان همان داشتن یک ساعت کار در هفته است.

رئیس مرکز آمار ایران در خصوص تعریف نرخ بیکاری و اشتغال در طرح سرشماری نیز به همان استاندارد جهانی و یک ساعت کار در هفته استناد کرد و گفت: این روش در طرح سرشماری سال جدید به کار گرفته می شود.

آذر در این ارتباط که آیا ایجاد بیش از یک میلیون فرصت جدیدی شغلی را در سال جاری تایید می کنید گفت: در خصوص سال 90 هنوز به جمع بندی اطلاعات نرسیده ایم اما از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال یک میلیون و 750 هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شده است.

وی از در دست انجام بودن یک روش جدید بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: مرکز آمار طبق وظیفه ذاتی خود فقط مسئول اعلام نرخ بیکاری و نرخ تورم است.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سئوال که از تابستان سال گذشته تاکنون مرکز آمار هیچگونه گزارشی از وضعیت بیکاری در استانها ارائه نکرده است و صرفا یک عدد را به عنوان نرخ بیکاری اعلام می کند، گفت: طبق وظیفه ای که این مرکز دارد فقط باید نرخ بیکاری را اعلام کنیم و اطلاعات استانها در محاسبات داخلی خودمان مورد استفاده قرار می گیرد.

آذر در ارتباط با امکان ارائه اطلاعات ناصحیح و عدم حضور خانوارها در زمان مراجعه آمارگیران بیان داشت: در تجارب گذشته به چنین موضوعی به آن شکل که بتواند مسئله ساز باشد برخورد نکرده ایم و خوشبختانه مردم همکاری های مناسبی در این زمینه داشته اند. اما با این حال ماموران تا چند مرحله نیز به درب منازل مراجعه خواهند داشت تا بتوانند اطلاعات را اخذ کنند.

وی با رد هرگونه ارتباط اطلاعاتی که در طرح سرشماری جمع آوری می شود با یارانه ها را رد کرد و گفت: اطلاعات طرح سرشماری هیچ گونه ارتباطی به موضوع یارانه ها ندارد و صرفا کاربردهای منطقه ای و ملی دارد.

رئیس مرکز آمار با بیان اینکه فقط ایرانیان حاضر در کشور را سرشماری خواهیم کرد گفت: حال ممکن است دانشجویان و افرادی که برای کار موقت به خارج از کشور رفته اند در این طرح مورد سرشماری قرار گیرند که اطلاعات آنها باید توسط خانوارها ارائه شود.

آذر با دفاع از اطلاعات مرکز آمار در زمینه نرخ بیکاری گفت: من از اعدادی که در این ارتباط ارائه می کنیم دفاع خواهیم کرد و باید بگویم وظیفه ما اعلام جزئیات نرخ بیکاری نیست و ما صرفا باید عدد آن را اعلام کنیم.

وی در زمینه تفاوت نرخ تورم خرداد ماه سال جاری در محاسبه 16 درصدی بانک مرکزی و 19.7 درصدی مرکز آمار ایران گفت: در این ارتباط علاوه بر اینکه سال پایه مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است این مرکز نرخ تورم شهرها و روستاها را ارائه می کند در حالیکه بانک مرکزی فقط به وضعیت شهرها می پردازد و اینها دلایل تفاوت در این بخش است.

رئیس مرکز آمار ایران در پایان سخنانش هزینه برآورد شده در بودجه سال جاری برای اجرای طرح سرشماری را 70 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این حال هزینه هایی که دستگاه ها خواهند داشت این میزان را به 200 میلیارد تومان افزایش خواهد داد.