آغاز سه پروژه ملی و زیربنایی یک اتفاق تاریخی در لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه طرح زیربنایی لرستان با اشاره به اینکه به ندرت اتفاق می افتد که رئیس جمهور شخصا برای مراسم کلنگ زنی پروژه ای حضور پیدا کند، اظهار داشت: شان و منزلت مردم دیار لرستان باعث شده است که خود رئیس جمهور به صورت شخصی در این مراسم حضور پیدا کنند.

استاندار لرستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک و دو پروژه ریلی دورود - خرم آباد - اندیمشک و راه آهن دورود - بروجرد - غرب کشور ، تصریح کرد: آغاز این سه طرح ملی و زیربنایی یک اتفاق تاریخی و نقطه عطفی در تاریخ لرستان است.

وی با اشاره به اینکه 5 هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری شده است، بیان داشت: همکاری و تعامل نمایندگان و مسئولان باعث شد که آن چیزی که در شان مردم لرستان است اجرایی شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه امروز رهبری رهبر معظم انقلاب و استکبارستیزی رئیس جمهور موجب غرور و افتخار مردم ایران و الگو شدن نظام جمهوری اسلامی ایران شده است، اظهار داشت: ساده زیستی، سرکشی به مردم، گسترش دانش فضایی و هسته ای، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مهار تورم و مسکن مهر از توفیقات و دستاوردهای دولت احمدی نژاد است.

وی تصریح کرد: اگر یکی از این توفیقات در کارنامه هر دولتی باشد همان یک مورد برای کارآمدی آن دولت کفایت می کند که سالهای سال از آن یاد کنند.

دهمرده با اشاره به فعالیتهای انجام شده در لرستان و روند اجرای مصوبات سفر سوم دولت، عنوان کرد: در لرستان نیز کارهای خوبی انجام شده است اگرچه ظرفیت مردم لرستان بسیار بیشتر است.