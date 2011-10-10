تربیت 14 هزار کارشناس بحران برای مشاغل پرخطر

به گزارش خبرنگار مهر، پورحیدری صبح یکشنبه در نشستی خبری با تشریح برنامه‌های هلال احمر در هفته کاهش بلایای طبیعی گفت: برپایی نمایشگاههای مختلف در کشور، حضور در نمایشگاه بزرگ مدیریت بحران در بوستان ولایت، برگزاری مانور امداد و نجات در کوهستان و دریا و جاده و برگزاری نشستهای علمی و اعزام کاروانهای نیکوکاری به مناطق محروم از برنامه های جمعیت هلال احمر در این هفته است.

آغاز سفرهای استانی مسئولان هلال احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

وی افزود: در این هفته مدیران ستادی هلال احمر در قالب سفرهای استانی به سراسر کشور سفر کرده و از نزدیک فعالیتهای جمعیتهای هلال احمر را مشاهده و نسبت به رفع مشکلات اقدام می کنند.

مسابقه مدیریت بحران میان استانهای کشور

معاون جمعیت هلال احمر یکی از مهمترین برنامه های این جمعیت را برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران استانها عنوان کرد و افزود: این طرح هم اکنون در استانهای خراسان شمالی و و اردبیل در حال اجرا است که مدیران استانها با مدیریت بحران در حوادث آشنا شده و با هم به رقابت می پردازند.

برگزاری مانور ساعت صفر برای اولین بار در کشور

وی مانور ساعت صفر را از برنامه های این هفته عنوان کرد و افزود: ساعت صفر زمانی است که یک شهروند یا روستایی خبر وقوع زلزله را مخابره می کند و به دنبال انتشار این خبر تمامی تیمهای امدادی در محل آماده می شوند.

تمام استانهای کشور دارای مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر می شوند

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر کشور با بیان اینکه تاکنون 25 مرکز آموزشی در استانهای کشور فعال هستند گفت: به زودی تمامی استانهای کشور دارای مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر می شوند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هلال احمر طرحی را برای الزام مشاغل پرخطر برای استفاده از کارشناسان بحران و امداد به دولت ارائه نمی کند گفت: این وظیفه وزارت علوم است و ما چندین نامه هم ارسال کرده ایم.

پورحیدری اظهار داشت: هم اکنون یکهزار و 400 دانشجو و در سالهای آینده بیش از 14 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی هلال احمر کشور در رشته های مدیریت بحران، حوادث و پیشگیری، پروتز، امداد و نجات و... فارغ التحصیل می شوند و بازار کار آنها بیشتر برای خود جمعیت هلال احمر، سازمانها و مشاغل پرخطر است که باید ساز و کار قانونی آن اجرایی شود.