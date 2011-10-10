راه اندازی دانشکده مهدوی "سمات"/ برگزاری دوره های آموزشی مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی هنری کوثر نور علوی پس از برگزاری 3 دوره طرح آموزشی سمات، 3 دوره اردوی آموزشی آینده از آن ماست و جلسات معرفتی در رابطه با ایجاد انسان با معرفت و توانمند در جامعه منتظر مهدوی، در نظر دارد دوره آموزشی جدید برگزار کند.

از این رو با توجه به هجمه ی سنگین ناتوی فرهنگی و طراحی برنامه های متعدد ضد مهدوی یهود و برنامه ریزی های ویژه جهت از بین بردن حقیقت مهدویت، و به منظور تبیین اسلام ناب محمدی (ص) و مبانی مهدویت و آماده سازی جوانان دانشجو به منظور حضور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی با تفکرات و ارزش های مهدوی موسسه کوثر نور اقدام به طراحی "دانشکده مهدوی سمات" کرده است.

این موسسه برآن است تا با برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی نظری و عملی با مبانی جامعه مهدوی، شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان دانشگاه های تهران همزمان با تحصیل در رشته تحصیلی خود بتوانند با اخذ واحدهای دانشکده سمات ضمن غنی سازی اوقات فراغت خود به استحکام مبانی اعتقادی خود بپردازند.



به گزارش مهر، مخاطبان این دوره آموزشی طلاب و دانشجویان استان تهران هستند و طول دوره های آن 2 سال و 6 ترم سه ماهه می باشد.

زمان برگزاری این دوره اردوهای دو روزه پنجشنبه و جمعه های اول هر ماه است.

امام شناسی، عرفان عاشورایی، عرفان های کاذب، مدیریت زمان، منجی در ادیان، صهیونیزم شناسی، اخلاق مهدوی، حقوق خانواده، از عمده مباحث این دوره آموزشی خواهد بود.