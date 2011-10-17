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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

در پی تخریب سنگهای قدیمی؛

ابن بابویه شبیه گورستانهای آمریکایی می‌شود

ابن بابویه شبیه گورستانهای آمریکایی می‌شود

یک ری شناس معتقد است تخریب سنگ قبرهای تاریخی گورستان ابن بابویه شهرری به بهانه ساماندهی، در آینده نزدیک این گورستان ملی را به گورستان آمریکاییها شبیه می کند.

احمد ابوحمزه، کارشناس ارشد تاریخ و ری شناس به خبرنگار مهر گفت: مسئولان گورستان ابن بابویه گفته اند که می خواهند سنگ قبرهای این گورستان را ساماندهی کنند اما باید از آنها پرسید آیا برای ساماندهی باید همه سنگها را تخریب کرد و به جای آن سنگ جدید گذاشت؟

وی افزود: اداره میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه تنها به فکر این هستند که کل مجموعه را تغییر بدهند و مجموعه جدیدی بسازند. این درست همان سیاستی است که آمریکاییها در قبرستان معروف خود اجرا کردند و تمام قبرها را یکسان و سنگها را همسطح سازی کردند  تا هویت تاریخی این اماکن را پاک کنند. 

وی از تخریب سنگ قبرهای تاریخی ابن بابویه که بسیاری از آنها دارای خطوط و نقش های تاریخی زیبایی هستند انتقاد کرد و گفت: منکر وجود مشکلات و نابسامانی در فضای گورستان به دلیل نبود روشنایی و فضای مناسب نیستم اما می توان تمامی این مشکلات را با حفظ سنگ ها برطرف کرد.

ابوحمزه با بیان اینکه سنگ های ابن بابویه هویت ری و گذشته ما ایرانی هاست تصریح کرد: بنای ابن بابویه متعلق به دوره قاجاریه و مربوط به 150 سال پیش است و کاشیکاریهای دوره قاجار را می توان روی دیواره های این بنا مشاهده کرد.

ابوحمزه با بیان اینکه نابسامانی قبرستان برای همه واضح است تصریح کرد: پارکهای تهران هم پستی و بلندیهای زیادی دارد آیا برای راحتی افرادی که به اینجا می آیند باید همه را همسطح کرد.

این ری شناس گفت: مشاهیر مدفون در گورستان ابن بابویه همیشه نامشان در تاریخ هست و با تغییر سنگ قبرخللی در نام آنها ایجاد نمی‌شود اما صحبت سر این است که کل مجموعه ابن بابویه به همان شکلی که هست باید محفوظ و در عین حال مشکلات آن نیز حل شود.

کد مطلب 1429089

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