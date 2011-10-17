احمد ابوحمزه، کارشناس ارشد تاریخ و ری شناس به خبرنگار مهر گفت: مسئولان گورستان ابن بابویه گفته اند که می خواهند سنگ قبرهای این گورستان را ساماندهی کنند اما باید از آنها پرسید آیا برای ساماندهی باید همه سنگها را تخریب کرد و به جای آن سنگ جدید گذاشت؟

وی افزود: اداره میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه تنها به فکر این هستند که کل مجموعه را تغییر بدهند و مجموعه جدیدی بسازند. این درست همان سیاستی است که آمریکاییها در قبرستان معروف خود اجرا کردند و تمام قبرها را یکسان و سنگها را همسطح سازی کردند تا هویت تاریخی این اماکن را پاک کنند.

وی از تخریب سنگ قبرهای تاریخی ابن بابویه که بسیاری از آنها دارای خطوط و نقش های تاریخی زیبایی هستند انتقاد کرد و گفت: منکر وجود مشکلات و نابسامانی در فضای گورستان به دلیل نبود روشنایی و فضای مناسب نیستم اما می توان تمامی این مشکلات را با حفظ سنگ ها برطرف کرد.

ابوحمزه با بیان اینکه سنگ های ابن بابویه هویت ری و گذشته ما ایرانی هاست تصریح کرد: بنای ابن بابویه متعلق به دوره قاجاریه و مربوط به 150 سال پیش است و کاشیکاریهای دوره قاجار را می توان روی دیواره های این بنا مشاهده کرد.



ابوحمزه با بیان اینکه نابسامانی قبرستان برای همه واضح است تصریح کرد: پارکهای تهران هم پستی و بلندیهای زیادی دارد آیا برای راحتی افرادی که به اینجا می آیند باید همه را همسطح کرد.

این ری شناس گفت: مشاهیر مدفون در گورستان ابن بابویه همیشه نامشان در تاریخ هست و با تغییر سنگ قبرخللی در نام آنها ایجاد نمی‌شود اما صحبت سر این است که کل مجموعه ابن بابویه به همان شکلی که هست باید محفوظ و در عین حال مشکلات آن نیز حل شود.