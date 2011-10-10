دفتر انجمن هلشتاین به استان البرز منتقل می شود

محمدرضا سنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیتهای دامپروری و دامداری فراوانی در استان البرز وجود دارد که انتقال دفتر انجمن هلشتاین به کرج با توجه به این امر صورت می گیرد.

رئیس انجمن هلشتاین کشور ادامه داد: البرز پتانسلیهای فراوانی در زمینه گاوداری دارد که یکی از دلایل انتقال انجمن یادشده به این استان،همین امر است.

این مسئول بیان کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که گاوداری ها به فعالیت خود ادامه دهند و وجود مشکلات مختلف موجب از میان رفتن گاوداری ها نشود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

زمینه های تقویت گاوداری ها به بهترین نحو فراهم شود

وی اضافه کرد: لازم است بخشهای ذیربط در این راستا همکاری کنند و زمینه های تقویت گاوداری ها به بهترین نحو فراهم شود.

رئیس انجمن هلشتاین کشور افزود: گاوداری ها از مهمترین بخشهای دامداری و دامپروری هستند و بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی را تامین می کنند که توجه به این امر بسیار مهم است.

این مسئول گفت: توجه به این ام، اهمیت و ضرورت توجه به تقویت گاوداری ها را بیش از پیش آشکار می کند.

سنجابی اضافه افزود: گاوداری ها مشکلات خاص خود را دارند که باید این مشکلات شناسایی شوند و برای حل آنها راهکارهای مطلوب ارائه شود.