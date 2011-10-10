خراسان جنوبی جزو 10 استان حادثه خیر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آخوندی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، خراسان جنوبی را جزو مناطق حادثه خیز و پر خطر در بحث بلایای طبیعی دانست و اظهار داشت: دو سوم استان در معرض زلزله خیزی بالا و بسیار بالا قرار دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون خط فعال گسل، بیشتر مناطق آن از جمله گسل های اردکول، درح، خضری دشت بیاض، فردوس، آرین شهر و ... را تهدید می کند.

آخوندی به سابقه استان در بحث خطرات و بلایای طبیعی اشاره کرد و بیان داشت: خراسان جنوبی هفتمین استان پهناور کشور از بعد مسافت بوده و دارای تعداد زیادی گسل های غیرفعال است.

به گفته وی حلقه ای از گسلها در استان وجود دارد و زمانی که یک گسل فعال شود احتمال فعال شدن سایر گسلها نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه در جهان 43 نوع بلایای طبیعی به ثبت رسیده است، عنوان کرد: این رقم در ایران 34 نوع و در استان 20 نوع حادثه است.

آخوندی خشکسالی، زلزله، سیل، طوفان، گردو غبار (ریزگردها)، بیماری های مشترک بین انسان و دام، رعد و برق، سرمازدگی، آفات نباتی، بیابان زایی و .. را از مهمترین بلایای طبیعی شناخته شده در استان برشمرد.

وقوع 36 زمین لرزه در تابستان

وی از ثبت 36 مورد زلزله در تابستان امسال توسط ایستگاه های لرزه نگاری در استان خبر داد و گفت: این زمین لرزه ها با قدرت دو تا 4.5 ریشتر در این ایستگاه ها به ثبت رسیده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: با وجود گسل های موجود در استان سالانه به طور مانیگین 600 زلزله در استان به ثبت می رسد.

آخوندی به اهمیت بخش آموزش در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی اشاره کرد و یادآور شد: آموزش نحوه پناهگیری صحیح و تخلیه اضطراری به اقشار مختلف 70 درصد خسارات ناشی از زلزله متوسط بین پنج تا 6.5 ریشتر را کاهش می دهد.