یک بازیکن برزیلی به تیم والیبال پیشگامان پیوست

علی محمد میرحسینی با اشاره به اینکه پائولو در بسیاری از تیم های باشگاهی بلژیک و برزیل حضور داشته، افزود: پائولو یکی از بازیکنان برجسته برزیلی است که امسال وارد ایران شده و ما توانستیم این بازیکن را به خدمت بگیریم.

وی ادامه داد: پائولو در پست دریافتی قدرتی بازی خواهد کرد و کادر فنی تیم مطمئن خواهد بود که نقش بسزایی را در موفقیت های تیم بازی خواهد کرد.

این مقام مسئول در تیم والیبال پیشگامان یادآور شد: پائولو در سال جاری میلادی در مسابقات ارتش‌های جهان به عنوان یکی از بهترین های مسابقات بوده است.

میرحسینی در پایان با اشاره به اینکه پائولو نزدیک به دو هفته است که با تیم پیشگامان تمرین می کند، خاطرنشان کرد: با جذب این بازیکن برزیلی کار جذب بازیکن تا نیم فصل در تیم والیبال پیشگامان به پایان رسید.

تیم والیبال پیشگامان برای دومین سال متوالی در لیگ برتر حضور دارد.

تیم والیبال پیشگامان در ترکیه اردو زد

تیم پیشگامان برای حضوری قدرتمند در لیگ برتر در ترکیه اردو زد. اردوی برگزار شده به منظور تقویت بازی گروهی و برگزاری چندین بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده و تیم به همراه تمامی بازیکنان، کادر فنی و مدیریتی به ترکیه سفر کرده و اولین اردوی برون مرزی خود را سپری می کند.

تیم والیبال پیشگامان در اولین بازی تدارکاتی خود به مصاف تیم B.B.I ترکیه، تیم سوم لیگ برتر این کشور رفت و با نتیجه 3 بر 2 مغلوب این تیم شد.

بر اساس این گزارش، در دیگر بازی تدارکاتی تیم والیبال پیشگامان به مصاف تیم بشیکتاش، یکی از باشگاههای قدیمی ترکیه رفت و توانست 3 بر 1 این تیم را شکست دهد.

تیم والیبال پیشگامان در روزهای آینده با تیم ملی امارات مسابقه خواهد داد و سرانجام در دیداری مجدد به مصاف تیم B.B.I خواهد رفت.