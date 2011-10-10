به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سیاهلویی اظهار داشت: در نمایشگاه آستانه کریمه سعی شده عملکرد واحد فناوری اطلاعات در سطحی ساده و عمومی ارائه و فعالیت‌های این بخش تبیین شود.



وی بیان داشت: فعالیت‌های واحد فناوری اطلاعات و ارائه خدمات این واحد به مردم به صورت غیر مستقیم و با پشتیبانی از بخش‌های اداری، مالی و حسابرسی انجام می‌شود.



سیاهلویی عنوان کرد: تامین نیاز‌های ارتباطی بخش‌های مختلف حرم مطهر، تولید و پشتیبانی شبکه‌ها، نرم افزار و سخت افزار‌های کامپیوتری، پشتیبانی و اتوماسیون سیستم‌های اداری و مالی، نصب و پشتیبانی دوربین‌های مدار بسته و مخابرات عمده فعالیت‌های واحد فناوری اطلاعات آستانه مقدسه است که در این نمایشگاه معرفی شده است.



وی افزود: طراحی پورتالی جامع مانند سایت آستانه مقدسه قم جهت تسهیل ارتباطی زائران و مجاوران و خدمات رسانی مستقیم به مردم از جمله برنامه‌هایی است که در این واحد در دست اجرا قرار دارد.



سیاهلویی اضافه کرد: با راه اندازی این پورتال جامع امکان ایجاد رابطه دو طرفه بین زائرین و جاورین و آستانه مقدسه فراهم می‌شود.



مدیر فناوری و اطلاعات آستانه مقدسه قم بیان کرد: در حال حاضر در سیستم اداری آستانه مقدسه ۱۶۹ گره کامپیوتری وجود دارد که به صورت آنلاین و همزمان به فعالیت می‌پردازند.