رحمان حقیقی کارگردان این مستند دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مستند حدود یک ماه قبل در شیرازآغاز شد و به تازگی به پایان رسیده است."رنج و ترنج" هم آکنون توسط مژگان کمرهای تدوین و صداگذاری میشود.
وی ادامه داد: این مستند بر اساس زندگی پدرم قاسم حقیقی یکی از نقاشان پیشکسوت استان فارس ساخته شده است. حقیقی از نقاشان "باغ ارم" و "باغ عفیفآباد" شیراز بوده. تصویربرداری این مستند 25 دقیقهای را رضا موسوی برعهده داشته است.
حقیقی کارگردانی مستندهای"من، زخمهها و نغمهها"،" پرچم حقیقت"، "روح زیبا"، "عبور از نتهای سوخته" و... را برعهده داشته است.
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