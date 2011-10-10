به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را مجدالدین معلمی صبح امروز 18 مهرماه در حاشیه نشست خبری جشنواره «سرزمین محبوب من» اعلام کرد و گفت: ثبت نام از داوطلبان شرکت در این آزمون استخدامی از 20 مهر آغاز میشود و تا 30 مهر ادامه خواهد داشت و آزمون هم به احتمال زیاد 13 آبان برگزار میشود.
وی با اعلام اینکه «در این آزمون 500 نفر جذب کتابخانههای عمومی کشور میشوند» در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که «نهاد کتابخانهها در حال حاضر نیازمند چه تعداد کتابدار است و آیا برای جذب تعداد اعلام شده نیازسنجی شده است؟» افزود: سال گذشته 400 نفر جذب نهاد شدند و با توجه به افزایش کتابخانههای عمومی و درجهبندی آنها، ما نیازمند 500 نیروی دیگر هم بودیم.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی این نهاد اضافه کرد: نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای جذب این تعداد نیرو، مصوبه و موافقت لازم را از هیئت امنای نهاد که ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اخذ کرده است.
بر اساس اعلام داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی نهاد کتابخانههای عمومی کشور میتوانند از تاریخ 20 تا 30 مهر ماه با مراجعه به سایت این نهاد، اقدام به ثبتنام کنند.
رشتههای مجاز برای شرکت در این آزمون را کتابداری، علوم کتابداری و علوم اطلاع رسانی، الهیات و معارف اسلامی، ادبیات فارسی، تاریخ، امور فرهنگی و مدیریت امورفرهنگی، برنامهریزی امور فرهنگی، سطح دو یا بالاتر علوم حوزوی، علوم اداری، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت پرسنلی و مدیریت اقتصادی، حسابداری، علوم اقتصادی، امور مالی و حسابداری، مهندس عمران، راه و ساختمان و معماری، آمار و آمار کاربردی، روابط عمومی، ارتباطات، آمار، حقوق، برنامه ریزی و تحلیل سیستم، روزنامهنگاری و مدیریت رسانه و مهندسی کامپیوتر تشکیل میدهند.
قبولشدگان تا 3 برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت و پس از طی مراحل گزینش، نیروهای مورد نیاز دعوت به همکاری میشوند.
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