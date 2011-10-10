گل کردن طبع شاعری ذوالقدر و سخنرانی 50 دقیقه ای عزیزی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی هرمزگان به ریاست ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در سالن غدیر فرمانداری بندرعباس برگزار شد.

تفاوت این جلسه با دیگر جلسات شورای اداری هرمزگان حضور ابراهیم عزیزی به عنوان رئیس جلسه و استاندار هرمزگان بود. وی که از پنجم مهر ماه امسال سکان هدایت هرمزگان را بر عهده گرفته برای نخستین بار در جلسه شورای اداری این استان شرکت کرد.

در ابتدای جلسه پرویز سالاری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان که وظیفه اجرای این جلسه را بر عهده داشت به سخنرانی کوتاهی پرداخت و پس از آن نوبت به آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان رسید.

پس از نعیم آبادی سردار محمدعلی آخوندی فرمانده انتظامی هرمزگان پشت تریبون رفت. نکته مشخص در سخنرانی آخوندی قطع شدن صدای بلندگو در هنگام سخنرانی او بود. در زمان سخنرانی آخوندی سه بار صدای بلندگو قطع شد و برای آخرین بار هنگامی که مشکل صدا رفع شد دیگر سخنرانی آخوندی به اتمام رسیده بود.

سپس نوبت به نمایندگان مجلس رسید تا سخنرانی کنند. در ابتدا احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان را از دوستان و یاران قدیم خود معرفی کرد و از انتصاب وی به این سمت ابراز خوشحالی کرد. وی همچنین از زحمات هاشمی تختی نیز تشکر و قدردانی کرد.

حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم بندرعباس در مجلس دیگر سخنران جلسه بود. یکی از نکات جالب در صحبتهای ذوالقدر گل کردن طبع شاعری وی و خواندن چند بیت شعر بود. وی در ابتدا رفتن هاشمی و آمدن عزیزی را مصداق شعر "عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت" دانست و در پایان نیز شعری را برای تهدید دشمنان با مضمون "هرکه با آل علی درافتاد ورافتاد" را خواند.

وی همچنین گفت که من از جمله نمایندگانی هستم که کمتر به مرخصی می روم و امسال فقط دو روز به مرخصی رفته ام و امروز با وجود داشتن جلسه در مجلس فقط برای حضور در این شورا مرخصی گرفته ام.

سپس عبدالرضا ناطق معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان در سخنان کوتاهی بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی برای سرشماری سال 90 تاکید کرد.

آخرین سخنران جلسه هم ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان بود. عزیزی پیش از شروع صحبت هایش به مدیران گوش زد کرده بود که سخنان وی بسیار زیاد است و در نهایت نیز اینگونه شد و عزیزی 50 دقیقه برای مدیران هرمزگانی سخنرانی کرد.

در هنگام سخنرانی عزیزی سکوت به طور کامل فضای سالن را فراگرفته بود و مدیران با دقت فراوانی به صحبتهای مدیر ارشد هرمزگان گوش می دادند.