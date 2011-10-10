پذیرش 500 دانشجوی دکتری پژوهش محور از نیمسال دوم امسال

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد مهدی نژاد نوری در خصوص مشخص کردن اولویت های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور گفت: تاسیس دانشگاه، پژوهشگاه‌، قطب‌های علمی و ایجاد دکترای پژوهش محور به منظور برطرف کردن نیازهای کشور است ضمن اینکه با ایجاد دکترای پژوهش محور، حدود 500 دانشجو در این دوره مشغول تحصیل خواهند شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین به وجود معضلات میان بخش صنعت و حوزه کاربرد با دانشگاه‌ها در تمام نقاط جهان اشاره کرد و گفت: وجود مشکلاتی بین صنعت و دانشگاه در تمام کشورها وجود دارد اما نکته مهم یک جنس نبودن این مشکلات و تفاوت در راندمان آنها است.

وی به نقش دانشگاه‌ها و حوزه پژوهشی آنها در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: چرخه ایده تا بازار بر مبنای تحقیقات پایه، فناوری، تولید و بازاریابی باید به صورت همه جانبه نگریسته شود.

مهدی نژاد همچنین به تدوین آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اهمیت دادن به پروژه‌های کاربردی و رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس ارتباط آنها با صنعت نیز اشاره کرد و گفت: پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی باید بر مبنای نیازهای کشور طبقه بندی شوند و پژوهانه‌ دکتری نیز در جهت نیاز کشور به دانشجویان اعطا شود.

وی با اشاره به تغییر آئین نامه پژوهانه اساتید گفت: در این خصوص مقالات کاربردی بیشترین امتیاز را دارند.