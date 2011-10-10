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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

تغییرآئین نامه پژوهانه اساتید/

پذیرش 500 دانشجوی دکتری پژوهش محور از نیمسال دوم امسال

پذیرش 500 دانشجوی دکتری پژوهش محور از نیمسال دوم امسال

یک مقام مسئول در وزارت علوم گفت: از نیمسال دوم سال تحصیلی جدید 500 دانشجوی پژوهش محور دکتری در دانشگاه ها پذیرفته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد مهدی نژاد نوری در خصوص مشخص کردن اولویت های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور گفت: تاسیس دانشگاه، پژوهشگاه‌، قطب‌های علمی و ایجاد دکترای پژوهش محور به منظور برطرف کردن نیازهای کشور است ضمن اینکه با ایجاد دکترای پژوهش محور، حدود 500 دانشجو در این دوره مشغول تحصیل خواهند شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین به وجود معضلات میان بخش صنعت و حوزه کاربرد با دانشگاه‌ها در تمام نقاط جهان اشاره کرد و گفت: وجود مشکلاتی بین صنعت و دانشگاه در تمام کشورها وجود دارد اما نکته مهم یک جنس نبودن این مشکلات و تفاوت در راندمان آنها است.

وی به نقش دانشگاه‌ها و حوزه پژوهشی آنها در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: چرخه ایده تا بازار بر مبنای تحقیقات پایه، فناوری، تولید و بازاریابی باید به صورت همه جانبه نگریسته شود.

مهدی نژاد همچنین به تدوین آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اهمیت دادن به پروژه‌های کاربردی و رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس ارتباط آنها با صنعت نیز اشاره کرد و گفت: پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی باید بر مبنای نیازهای کشور طبقه بندی شوند و پژوهانه‌ دکتری نیز در جهت نیاز کشور به دانشجویان اعطا شود.

وی با اشاره به تغییر آئین نامه پژوهانه اساتید گفت: در این خصوص مقالات کاربردی بیشترین امتیاز را دارند.

کد مطلب 1429114

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