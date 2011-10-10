هفته فرهنگی آذربایجان غربی در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره هفته فرهنگی استان آذربایجان غربی با حضور مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور و مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی و عموم علاقمندان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

وی در ادامه اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با 45 غرفه به معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی، موسیقی محلی، مراسم و آداب و رسوم بومی و نقاط گردشگری و اماکن تاریخی مناطق مربوطه می پردازد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بیان داشت: در این نمایشگاه همچنین آثار ثبت شده جهانی «قره کلیسا» چالدران و «تخت سلیمان» تکاب در چند غرفه برای علاقمندان معرفی می شود.

به گفته فتح الهی برنامه‌های فرهنگی هنری این هفته تا روز جمعه 22 مهرماه تداوم دارد و علاقمندان می‌توانند از ساعت 10 تا 22 از نمایشگاهها و برنامه‌های فرهنگی ویژه آذربایجان غربی دربخش‌های متنوع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد مجاور کاخ ملت بازدید کنند.

همچنین همایش هم اندیشی ارومیه، شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران در راستای برنامه یک هزار شهر یونسکو در قالب یک هفته فرهنگی و به صورت همایش ملی در تهران و ارومیه آذر ماه یا بهمن ماه برگزار شده و موضوعاتی چون معماری، هنر، شعر و ادب، موسیقی، فرهنگ و تاریخ، شهرسازی، مسایل معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه و حضور ارومیه در دفاع مقدس در قالب هم اندیشی ارومیه معرفی می شوند.

این همایش زمینه آشنایی با شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی و مذهبی شهر ارومیه را برای شهروندان فراهم کرده و گامی در جهت استفاده از شخصیت و جایگاه جهانی یونسکو برای معرفی داشته های ارومیه به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی ایران است.

شهر ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر تاریخی و فرهنگی کشور از سوی فرهنگستان هنر معرفی شده است، شهرستان ارومیه، تاریخی کهن را در خود جای داده به طوری که بر اساس شواهد موجود قدمت آن به قبل از مادها می رسد، این شهرستان مرکز استان آذربایجان غربی است که به دلیل تنوع آثار تاریخی‌ اش یکی از کانون های پر فروغ مدنیت در فلات ایران به شمار می رود.

هنوز هم زیبایی ‌های طبیعی و آثار تاریخی این شهر، زینت بخش صفحات بسیاری از سفرنامه ‌ها و سیاحت نامه‌هاست و برای تاریخی و فرهنگی بودن ارومیه، در کنار تمام شواهد به‌جا مانده ‌اش، سندهایی چون تپه‌های 32 گانه باستانی کفایت می ‌کند.

از مهمترین تپه‌های تاریخی ارومیه می‌توان از دیگاله، ترمنی، دیزج تکیه، احمد سارالان، چیچکلی و گوک تپه نام برد که هم ‌اکنون لوح به دست آمده از تپه گوک تپه با قدمتی دو هزار سال قبل از میلاد، در موزه دومتروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

در ارومیه ابنیه‌ های تاریخی متعددی نیز چون مسجد جامع و اثر تاریخی سه گنبد مربوط به دوره سلجوقی، بازار قدیمی مربوط به دوره صفویه و آثاری از دوره قاجاریه مانند مسجد سردار، خانه انصاری، ساختمانهای شهرداری و شهربانی، مدرسه هدایت و مسجد مناره وجود دارد.

موزه ارومیه که در مرکز شهر واقع است با اشیا به نمایش درآمده‌اش معرف خوبی برای معرفی آثار تاریخی این قسمت از خاک ایران و دیگر مناطق کشور است، علاوه بر این در ارومیه کلیساهای قدیمی متعددی نیز وجود دارد که کلیسای سیر با قدمتی بیش از 1700 سال و کلیسای ننه مریم از مهمترین آنها هستند.

واژه ارومیه مشتمل از دو کلمه "اور" و "میه" است. در زبان‌های باستانی اور به معنای شهر، جا، مکان و قلعه و" میه" یا " میا" نیز به معنای آب است و این شهر را به سبب وفور آب «شهر آب» نامیده‌ اند.

مزرهای مشترک ارومیه با کشور ترکیه موجب شده است این شهرستان به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و اروپا در کشور نقش آفرینی کند که توجه به این امر در سالهای آینده راهگشای توسعه های فراوانی برای ایران خواهد بود.

از سوابق اولیه بنای این شهر که در حال حاضر به نام ارومیه معروف است اطلاعات چندانی در دست نیست، کرانه‌های باختری دریاچه ارومیه را در قدیم گلیزان می‌نامیدند و گروهی آن را با شهرستان چی‌چست (‌شیز) یکی می‌دانند.

از شواهد و آثار باستانی منطقه، مشهود است که ارومیه در زمان دولت ماد نیز آباد و مسکون بوده است به طوریکه از برخی آثار عتیقه و ابنیه تاریخی این منطقه و اطراف آن مانند گوی ‌تپه، صورت حجاری شاه ساسانی، بنای مسجد جامع و کلیسای ننه مریم و بعضی آثار دیگر به درستی مشخص می‌شود.

این منطقه از گذشته‌های دور با کمی تغییر محل (گوی‌تپه، تویراق قلعه، چیچکلو و نیز محل فعلی) وجود داشته است و نبش قبور کشف شده، قدمت این ناحیه را تا چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح معرفی می‌کند آثار مکشوفه از تپه‌های تاریخی گوی‌تپه و حسنلو، گواه بارز این ادعا است.

گوی‌ تپه با قدیمی ‌ترین تپه‌های باستانی بین‌النهرین، آسیای صغیر و فلات ایران قابل مقایسه است. این شهر یکی از بزرگترین کانون‌های مذهبی و اجتماعی گذشته‌های دور بود و سرداران و امپراطوران روم برای دست‌یابی به ‌آتشکده یا آذرخش بزرگ زرتشتیان (آذرگشسب) و پایتخت تابستانی ساسانیان (گزنا) یا تخت سلیمان، بارها از آن عبور کرده‌اند.

شهر ارومیه از قرنها پیش مهد تمدن و مرکز علم و دانش بوده که برای اثبات این گفته نام های عرفا، دانشمندان و هنرمندانی چون سفیرالعارفین، ابوالحسین ارموی از مشایخ بنام ارومیه، حسام الدین چلبی از یاران نزدیک مولانا و محرک سروده شدن مثنوی معنوی، قطران، طرزی افشار، صفی الدین ارموی بارزترین شخصیت موسیقی علمی مشرق زمین و محدث ارموی کفایت می کند.