حضور بیش از 50 هنرمند چهارمحالی در کاخ موزه گلستان تهران

مرتضی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره استان چهارمحال و بختیاری و استان گلستان آیین ها، صنایع دستی و سوغات خود را به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری در این کاخ موزه 15 غرفه و دو عدد سیاه چادر را برپا کرده افزود: این جشنواره تا 22 مهرماه همه روزه از ساعت 15 الی 22 شب و روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 10 الی 22 شب در حال اجرای برنامه است.

محمدیان بیان داشت: غرفه های فروش گز، عسل، بادام و گردو از جمله غرفه های سوغات این استان هستند.

وی هدف از شرکت در این جشنواره را معرفی آیین های محلی، برگزاری جشن های نمادین، معرفی صنایع دستی و سوغات استان دانست و تصریح کرد: برگزاری جشن عروسی، حنابندان و موسیقی محلی از جمله برنامه های اجرایی به صورت نمادین هستند.