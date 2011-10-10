434 کتاب برای کسب عنوان کتاب سال دفاع مقدس رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری پانزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس، پیش از ظهر امروز دوشنبه 18 مهر با حضور سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، محمود اکرامیفر دبیر علمی جشنواره، مرتضی نصیری دبیر اجرایی و خبرنگاران و اهالی رسانه در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد.
رسولی در این برنامه گفت: امسال پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس برگزار خواهد شد که به دلیل اجرای جشنواره ربع قرن کتاب سال دفاع مقدس، داوری ما یک سال به تاخیر افتاد و جشنواره قبلی به صورت دوسالانه برگزار شد. بنابراین دوره قبلی جشنواره دوره سیزدهم و چهاردهم آن بود. از آنجاییکه رشد خوبی در تولید کتابهای حوزه دفاع مقدس داشتهایم، تعداد آثار شرکت کننده در جشنواره نسبت به سالهای پیش افزایش داشته است.
وی افزود: با تغییر دبیر علمی جشنواره که محمدرضا سنگری چند سال تصدی این سمت را به عهده داشت، گروههای داوری با کمی تغییر تشکیل شدند و با پیشنهاد آقای سنگری، امسال محمود اکرامیفر سمت دبیر علمی جشنواره را به عهده گرفت. حضور نویسندگان زن در این دوره جشنواره رشد داشته و 20 نویسنده زن، امسال در جشنواره پانزدهم حضور دارند. تعداد نویسندگان مرد هم که کتابشان در جشنواره شرکت کرده است، 44 نفر هستند که در مجموع 434 اثر در دبیرخانه مورد داوری قرار گرفتند.
معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: زمان برگزاری جشنواره هم نیمه آبانماه است و سعی داریم با هماهنگی مراسم را در تالار وحدت برگزار کنیم. زمان و مکان برگزاری جشنواره متعاقبا به طور دقیق اعلام میشود.
رسولی درباره تجهیز کتابخانهها به کتابهای دفاع مقدس گفت: طبق سنوات گذشته، کتابخانهها را در طول سال، 2 بار تجهیز میکنیم که این کار امسال در مراکز جدیدتر و 105 دفتر نمایندگی فرهنگی خارج از کشور در هفته دفاع مقدس، انجام شده است. در فاصله سوم خرداد تا هفته دفاع مقدس، کتابخانه 200 مسجد هم در تهران به همین ترتیب تجهیز شد. در حال حاضر آمار دقیقی از فروش ندارم ولی از نظر توزیع و تجهیز، آمار بالغ بر 111 هزار جلد کتاب را در ایران و خارج از کشور داریم.
وی در ادامه گفت: روز گذشته هم کتابخانه تخصصی دفاع مقدس، در دانشگاه الزهرا تاسیس شد و همزمان با هفته دفاع مقدس در دانشگاههای 12 استان کشور تاسیس کتابخانههای تخصصی دفاع مقدس را داشتیم. در حال حاضر غیر از مراکز عمومی و کتابخانهها در 60 دانشگاه کشور، کتابخانه تخصصی دفاع مقدس مشغول به کار هستند.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، گفت: یکی دیگر از کارهایی که مانند سالهای پیش در جشنواره برگزار خواهد شد، انتشار یک ویژهنامه است که در آن علاوه بر اطلاعات، تصویر کتاب و نویسندهاش منتشر خواهد شد. این ویژهنامه روز افتتاح جشنواره توزیع خواهد شد.
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