جشنواره ملی"راه روشن" نگاه هنری به پیشگیری از وقوع جرم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی محبی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اهداف برگزاری این جشنواره اظهار امیدواری کرد: برگزاری چنین جشنواره هایی با کیفیت بهتری در سالهای آینده انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است کهباید با برنامه ریزی و تعیین برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت به این خواسته برسد در این راستا قوای مجریه و مقننه و دستگاه های زیر مجموعه آنان نیز همکاری و هماهنگی لازم را باید داشته باشند.

بخشی محبی ادامه داد: هنر یکی از ابزارهایی است که میزان تأثیر پذیری زیادی بر مخاطب دارد و هدف جشنواره راه روشن که برای اولین بار توسط قوه قضائیه و دادگستری خراسان رضوی برگزار می شود نیز به همین گونه است که با استقبال هنرمندان روبرو خواهد شد و به اهداف از پیش تعیین شده که همان کاهش وقوع جرم در جامعه است خواهد رسید.

گفتنی است، جشنواره سراسری فرهنگی هنری "راه روشن" از 17 تا 24 آبان ماه در مشهد برگزار می شود.