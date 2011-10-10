حریم دریا در تمام مسیر خط ساحلی گیلان آزاد شده است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهربا بر شمردن اقدامات صورت گرفته در سال جاری افزود: منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در نخستین اولویت کاری خود حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را در نظر داشته و در این راه با هرگونه تخریب و یا تجاوز به هر نحو برخورد قانونی می شود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر میزان تصرفات صورت گرفته در مناطق مختلف استان به حداقل ممکن رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اینکه انفال امانتی الهی در اختیار حافظان منابع طبیعی است، اظهار امیدواری کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید در مسیر حفظ و حراست از آنچه که به عنوان امانت در دست دارند به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

وی افزود: این طبیعت زیبا و موقعیت خاصی که در استان گیلان وجود دارد نعمتی خدای و سرمایه بی بدیلی است که امروز باید توسط حافظان انفال الهی به شایستگی حفظ و نگهداری شود تا نسل های آینده نیز از این نعمات بهره کافی و لازم را ببرند.

رحمانی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای انفال الهی یادآورشد: هم اکنون مدیریت اصولی بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده توام با تدبیر و کار کارشناسی در سطوح مختلف اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری با علاقه و اشتیاق قلبی پاسداران طبیعت همگام شده است.