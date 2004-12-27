رئيس هيات علماي اهل تسنن عراق : سني ها چيزي را از دست نخواهند داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي" سوا"، رئيس هيات علماي مسلمانان اهل تسنن عراق گفت : اقليت اهل تسنن عراق با تحريم انتخابات هرگز زيان نخواهند كرد.



حارث الضاري ابراز عقيده كرد كه تحريم انتخابات از سوي اهل تسنن دولت آينده را از مشروعيت لازم براي عقد قرارداد با نظاميان خارجي موجود در عراق محروم خواهد كرد.



وي افزود: شركت نكردن اهل تسنن عراق در انتخابات ضرري به آنها نخواهد رساند زيرا ملت عراق پس از خروج اشغالگران قانون اساسي كشور را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد.



از سوي ديگر عبدالغفور السامرائي عضو هيات علماي مسلمانان اهل تسنن عراق گفت ما همچنان خواهان به تعويق افتادن زمان انتخابات هستيم و آن را تنها راه حل مي دانيم .



اظهارات اين شخصيت سني مذهب عراق در حالي است كه بسياري از گروه ها واحزاب اهل تسنن عراق ليست هاي نامزدهاي خود را براي شركت در انتخابات آينده تقديم هيات عالي اجرايي انتخابات كرده اند و از سوي ديگر شاه اردن هم به اهل تسنن هشدار داد اگر در انتخابات شركت نكنند ضرر خواهند كرد.



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