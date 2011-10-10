دومین همایش سراسری ثبت اختراعات در تبریز آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ثبت اختراعات پیش از ظهر دوشنبه با حضور کارشناسان کشوری و مسئولان استانی توسط مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور برپا شده است.

در این همایش مباحثی چون اهمیت حقوقی ثبت اختراعات، آشنایی با اصول و قوانین ثبت اختراعات، آشنایی با قوانین ثبت بین المللی، آشنایی با قوانین ثبت اختراعات نیروهای مسلح، نشست تخصصی بررسی کاستی های حقوقی قوانین ثبت اختراع مورد بحث قرار می گیرد.

همچنین در راستای این همایش، کارگاه ثبت علایم تجاری با حضور کارشناسان اداره ثبت مالکیت های فکری و معنوی برگزار خواهد شد.

همایش فوق با هدف افزایش آگاهی نخبگان و نوآوران با قوانین ثبت اختراعات و با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان اداره ثبت مالکیت های فکری و معنوی و همچنین تمامی مخترعان، علاقمندان،نخبگان و متخصصان برپا شده است.

دومین همایش ثبت اختراعات داخلی و بین المللی طی روزهای 18 و 19 مهرماه جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

