پشت پرده و جزئیات ناآرامیهای قاهره / تلاش برای ورود نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حوادث و ناآرامیهای شب گذشته قاهره که در آن قریب به 250 نفر کشته و زخمی شدند در گفتگویی با "عبدالله الاشعل" نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر و معاون اسبق وزیر امور خارجه این کشور مواضعی اتخاذ کرد که بهتر دیدیم با وی که هم اکنون در قاهره حضور دارد، گفتگویی داشته باشیم.

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: آقای الاشعل رسانه های مصری و عربی امروز مواضع شما را در قبال حوادث تاسف بار شب گذشته قاهره پوشش داده اند، از زبان خودتان می خواهیم بدانیم دقیقا چه وقایعی شب گذشته رخ داد؟

- عبدالله الاشعل: روز گذشته مسیحیان قبطی در قاهره تظاهراتی را آغاز کردند که طی آن دو خواسته مشخص مطرح شده بود، نخست برکناری استاندار اسوان و دوم صدور قانونی در زمینه فعالیتهای مدنی بوده که چند ماه به تعویق افتاده است.

در جریان این تظاهرات مسالمت آمیز تحولی ناگهانی رخ داد که طی آن جمعی از جوانان با ورود به محل تظاهرات از مکانی نامعلوم در خارج از این منطقه، با استفاده از سلاح گرم درگیری با نیروهای امنیتی و ارتش را آغاز کرده و به سوی این نیروها تیراندازی کردند. این درگیریها در نهایت ادامه یافت و آنچه می دانید رخ داد.

تنها چند ساعت پس از این تحولات "هیلاری کلینتون" وزیرامورخارجه آمریکا اعلام کرد که شورای نظامی مصر توان حمایت از قبطیهای مصر و اماکن حساس در این کشور را ندارد. بر این اساس، وی به این مسئله اشاره کرد که برای حمایت از مسیحیان مصر و مناطق حساس همچون ساختمان رادیو و تلویزیون مصر باید نیروهای آمریکایی به مصر اعزام شوند.

این موضع گیری به خوبی مشخص می کند که توطئه ای خطرناک علیه مصر در حال اجرا است. آنها ابتدا مسئله تنش میان قبطیها و ارتش را بزرگنمایی کردند و سپس درصدد آن برآمدند با تاکید بر ناتوانی ارتش مصر در حمایت از مردم، حضور نظامیان آمریکایی در مصر را توجیه کنند. طبعا این توطئه ای آشکار علیه مصر است که مردم ماههاست که از آن باخبر هستند. آمریکا همواره بر مبنای نگرانیهای اسرائیل اقدام می کند.

اسرائیل از این مسئله نگران است که بیداری مصر به ایجاد نظامی مستقل در این کشور منجر شود که روابطش را با تل آویو محدود کند. بر این اساس تل آویو تمایلی به ایجاد ثبات در مصر ندارد. به طور قطع مسیحیان قبطی مصر و دیگر جریانهای مردمی با این توطئه های آمریکایی و اسرائیلی مخالف هستند و آنها را به شدت رد می کنند.

اما مصریها که پس از گذشت 30 سال (حکومت مبارک) اراده اشغال شده خود را از آمریکا پس گرفتند هرگز زیر بار این مسائل نمی روند.

*پس شما این حوادث خونین را یک توطئه کاملا خارجی می دانید؟

- بله صددرصد، قبطیهای مصر اگر خواسته ای دارند باید آن را به دولت مصر ارائه دهند و کسی نباید در اینجا به حمایت بیگانگان تکیه داشته باشد.

* به نظر شما چه طرفهایی از این حوادث بهره برداری می کنند؟

- معتقدم اسرائیل و بقایای رژیم ساقط شده مبارک بیشترین بهره را از این وقایع می برند. در اینجا ائتلافی میان بقایای رژیم مبارک و اسرائیل و آمریکا ایجاد شده که در برابر مسیر مردم مصر به سوی دموکراسی مانع ایجاد کنند. ما بارها و بارها از آغاز پیروزی انقلاب مصر گفتیم که پاکسازی مصر از بقایای رژیم مبارک، گام نخست در راه ایجاد مصر جدید خواهد بود، کشوری که دارای دولتی و حکومتی خالص و پاک باشد و در جهت مصالح واقعی مردم گام بردارد.

الاشعل در ادامه این گفتگو احتمال تکرار تجربه جدایی سودان در مصر را کاملا رد کرد و افزود: مسئله مصر با سودان کاملا متفاوت است و این دو کشور شرایط جغرافیایی و اجتماعی کاملا متفاوتی را با یکدیگر دارند.

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مصاحبه : محمدعلی تخت رونده

