مدیریت علمی مبنای برنامه ریزی های کشوری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی رستمی در حاشیه برگزاری جشنواره های علمی- پژوهشی کمیته امداد در مشهد به خبرنگاران اظهارداشت: امروزه در تمام دنیا شاهدیم کشورهایی به رشد و توسعه دست می یابند که مسائل علمی، تحقیقاتی و پژوهشی را محور برنامه های توسعه و آبادانی خود قرار داده اند.

وی گفت: تجربه نشان داده است جامعه ای که نظرات دانشمندان و محققان خود را در خصوص مدیریت کشور به صورت پژوهشی به کار بسته می تواند موفقیت های بی شماری را از این راه کسب کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزنه مدیریت کلان کشور باید بر مبنای به کار بستن طرح های پژوهشی استوار باشد، گفت: حرکت بر مبنای علم، تحقیق و پژوهش می تواند ضمانت کننده موفقیت های آتی باشد.

رستمی با اشاره به برگزاری جشنواره های علمی- پژوهشی کمیته امداد گفت: با توجه به اقدامات موثر انجام شده در این زمینه و موضوعاتی که به صورت پژوهشی و کاربردی در این همایشها ارائه شده است، می توان این همایشها را نقطه عطفی در جریان تعامل حوزه و دانشگاه محسوب کرد.

وی افزود: در مقالات ارائه شده با بررسی چالش ها و ارائه راه کارها، می توان به خروجی مطلوب و موثر این پژوهشها امیدوار بود و بر این اعتقادم که اقدامات صورت گرفته توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) در آینده می تواند بیش از این گسترش یابد.