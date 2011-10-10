به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه هفته جاری 16 مهرماه ناشران حاضر در این نمایشگاه پس از چند ساعت که سالن محل برپایی نمایشگاه روی آنها پلمپ شده بود، موفق به ترک آن شدند. این مشکل به دلیل مساله تسویه حساب میان مسئولان اجرایی و اجاره‌دهندگان سالن ایجاد شده بود که انتشار این خبر از سوی خبرگزاری مهر، بازخوردهای زیادی در دیگر رسانه‌ها و جامعه فرهنگی داشت.

در همین رابطه برزو سریزدی مسئول اجرایی این نمایشگاه به خبر «ده‌ها ناشر کودک در محل برپایی نمایشگاه کتاب دانش‌آموزی حبس شدند!» واکنش نشان داد که متن نوشته او بدین شرح است:

با سلام

متاسفانه روز شنبه شانزدهم مهرماه سال جاری خبری از قول اینجانب در سایت آن خبرگزاری محترم درج شد که نه تنها صحت ندارد بلکه باعث سوء استفاده برخی خبرگزاریهای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است. در تیتر خبر که در مورد دومین نمایشگاه دانش آموزی است، آمده است «حبس ناشران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان». همانطور که می‌دانید کلمه حبس بار معنایی خاصی دارد که در مورد اتفاقات روز شنبه صبح، اصلاً صدق نمی‌کند. اصل اتفاق این بود که وقتی ناشران برای تخلیه سالن مراجعه کردند به دلایلی درهای سالن که اجناس ناشران در آن قرار داشت به مدت یک ساعت دیرتر باز شد و اصلاً بحث محبوس کردن شخص یا اشخاصی مطرح نیست. لطفا دستور فرمایید بلافصله اصلاحیه مزبور در آن سایت اعمال شود تا بیش از این یک اتفاق بسیار کوچک با چنین ابعادی بزرگ نمایی نشود.

توضیح مهر:

1- تیتر خبری که آقای سریزدی نسبت بدان واکنش نشان داده، به هیچ‌عنوان نقل قولی از ایشان نیست و در هیچ جای مصاحبه منتشرشده - که فایل صوتی آن در «مهر» محفوظ است - نیز کلمه «حبس» به نقل از ایشان آورده نشده است. بدیهی است با لحاظ کردن چنین شرایطی، انتخاب تیتر تحلیلی از اختیارات خبرنگار است.

2- از مسئول محترم اجرایی نمایشگاه دانش‌آموزی که معتقد است «وقتی ناشران برای تخلیه سالن مراجعه کردند، به دلایلی درهای سالن، یک ساعت دیرتر به روی آنها باز شد» انتظار می‌رفت دست کم این دلایل را تیتروار برمی‌شمرد.