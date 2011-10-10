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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

اجرای طرح ضربتی پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی در شرق تهران

اجرای طرح ضربتی پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی در شرق تهران

شهردار منطقه 8 از اجرای طرح ضربتی پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی با هدف زیبایی منظر شهری در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در این طرح که در قالب طرح فوریتی انجام می شود، محله های منطقه از برچسبهای تبلیغاتی پاکسازی می شود.

وی افزود: این طرح با استقرار اکیپهای مستقر در نواحی سه گانه تا پاکسازی تمام خیابانهای اصلی و معابر از برچسبهای تبلیغاتی ادامه دارد.

شادالوئی به برگزاری جشنواره محلی و منطقه ای بازیافت در نواحی سه گانه اشاره کرد و گفت: به منظور آشنایی شهروندان با انواع پسماندها و طریقه بهینه پسماندهای خشک در منزل و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده این جشنواره برگزارشد.

وی در ادامه به عملیات ویژه طعمه گذاری جوندگان موذی در شرق تهران اشاره کرد و افزود: اداره ساماندهی منطقه 8، بر اساس این طرح محل تجمع موشها را درسطح نواحی طعمه گذاری کرده و با مسدود کردن محیط زیست موشها از افزایش بی رویه آنها جلوگیری می کنند.
کد مطلب 1429162

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