جهاد اقتصادی در سایه امنیت و آسایش محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح دوشنبه در همایش سراسری 110 هزار نفری دفاع شخصی نیروی انتظامی، با بیان اینکه امروز اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیش از گذشته است، اظهار داشت: نیروهای انتظامی امید مردم در تامین امنیت و آسایش هستند.

رشید با اشاره به نقش اساسی مردم در تامین امنیت، تصریح کرد: امروز توده های مردم در تبیین درست سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی با پیروی از رهبر معظم انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

وی اضافه کرد: همچنین نیروی انتظامی به کمک مردم و قوه قضائیه توانسته در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم توفیقات بسیاری را به دست آورد.

رشید با اشاره به اینکه هر چه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد تلاش دشمن برای ضربه زدن به هویت دینی و ملی کشورمان بیشتر می شود، تاکید کرد: روز به روز کینه توزی دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی بیشتر می شود که در این راستا نیروهای نظامی باید آمادگی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز با شرایطی که با لحاظ امنیت در جهان وجود دارد و تلاش نظام سلطه برای مبارزه با ارزشهای اسلامی و دینی، می طلبد که نیروی انتظامی همچنان مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با اشاره به نقش سرنوشت ساز انتخابات در جامعه، یادآور شد: انتخابات آزاد و مبتنی بر رای حداکثری مردم، محصول تفکر دموکراسی در جمهوری اسلامی و تفکر ناب امام راحل (ره) بوده، که در این زمینه نقش نیروی انتظامی در قبل، حین و بعد از انتخابات مهم و خطیر است.