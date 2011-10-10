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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

فیلم "سیمرغ" از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم "سیمرغ" از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم سینمایی "سیمرغ" به کارگردانی اکبر صادقی و نویسندگی صادق هاتفی سه‌شنبه 19 مهرماه ساعت 20:45 دقیقه از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فیلم سینمایی "سیمرغ" که در ژانر حادثه‌ای در سال 1366 تولید شده است، جمشید مشایخی، بیژن امکانیان، صادق هاتفی، جمشید لایق، مرحوم پروین سلیمانی، مرحوم مهری ودادیان، رضا توکلی، سیدجواد هاشمی و ... ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: "شنبه"، بلوچی است که بنا به تصنیفی محلی ‌که در وصیت نامه پدرش به آن اشاره شده، در پی یافتن گنج پنهانی است که در دل خاک پنهان شده است و ...

اکبر صادقی در کارنامه خود کارگردانی فیلم‌های آلما، دبیرستان، پایگاه جهنمی، بالاش، گاومیشها و...را به ثبت رسانده است.
کد مطلب 1429176

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